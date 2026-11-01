Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 2 по 8 ноября показывает постепенное похолодание: если в начале недели воздух прогреется до +13°, то к воскресенью столбики термометров опустятся лишь до +5°.

Предыдущий недельный прогноз для Одесской области также указывал на снижение температуры, и новые данные синоптиков подтверждают эту тенденцию: с 2 по 8 ноября в Одесской области ожидается постепенное похолодание с максимумом +13° в начале недели и минимумом +5° в воскресенье.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в течение недели будет колебаться от +5° до +13°, а облачность преимущественно будет облачной с прояснениями.

В понедельник, 2 ноября, воздух днем прогреется до +12°, а ночью охладится до +9°. Небо останется облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

Во вторник, 3 ноября, ожидается самый теплый день недели — столбики термометров днем будут подниматься до +13°, ночью же температура удержится на отметке +11°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В среду, 4 ноября, днем потеплеет до +11°, а ночью термометры покажут +9°. Облачность облачная с прояснениями, осадков не ожидается.

В четверг, 5 ноября, похолодание станет более ощутимым: дневная температура опустится до +7°, ночная — до +4°. Небо останется облачным с прояснениями, без осадков.

В пятницу, 6 ноября, днем воздух прогреется до +9°, ночью же похолодает до +4°. Облачно с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.

В субботу, 7 ноября, столбики термометров днем будут подниматься лишь до +6°, а ночью опустятся до +5°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 8 ноября, завершится самый прохладный день недели: днем воздух прогреется лишь до +5°, а ночью охладится до +3°. Небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют.

Таким образом, самым теплым днем недели станет вторник, 3 ноября, когда днем воздух прогреется до +13°, а самым прохладным — воскресенье, 8 ноября, с дневной температурой лишь +5°. Перепад температур за неделю достигнет 8°, осадков синоптики не прогнозируют ни одного дня.

Учитывая постепенное похолодание и перепад температур в 8° в течение недели, одесситам стоит заранее позаботиться о более теплой одежде, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. Несмотря на отсутствие осадков, утром и вечером стоит учитывать более низкие ночные температуры, планируя прогулки или поездки на середину дня, когда воздух будет самым теплым.

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