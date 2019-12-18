Неллі Уварова постала практично без волосся

Як зараз виглядає зірка серіалу "Не родись вродливою" показав телеведучий Борис Корчевников на своїй сторінці в Instagram. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

Ведучий нагадав, що крім акторської діяльності Уварова багато часу присвячує благодійності. Вона називає себе соціальним підприємцем, допомагаючи людям з особливостями розвитку заробляти собі на життя.

Неллі Уварова ще дев'ять років тому запустила проект "Наївно? Дуже". Корчевников поділився відеороликом, в якому артистка сама розповіла про проект. Шанувальники відзначили, що актриса виглядає практично невпізнанно.

На відео вона постала практично лисою. До речі, екстремально коротку стрижку вона зробила ще минулого літа. Багато хто думав, що артистка вирішила тимчасово залишитися без довгого волосся. Однак тепер стало ясно, що це не так. Вид зірки викликав у деяких росіян острах.

"А актриса Неллі Уварова може, зрештою, припинити спотворювати свою зовнішність і вийти з образу Героїні "Не родись красивою" Каті Пушкарьової і, врешті-решт, почати користуватися косметикою і мати гарні довгі волосся?... Їй терміново потрібен перуку", "Жесть якась просто-напросто! У світі богеми що, у багатьох актрис зозуленька юркнула, чи що?" – жорстко розкритикували знаменитість коментатори.

У той же час інші висловили захоплення діяльністю актриси.

Нагадаємо, коли Співачка з'явилася на публіці з новою зачіскою, багато хто розцінив це як жест підтримки бореться з раком Анастасії Заворотнюк. І Неллі Уварова роз'яснила ситуацію.

«Дорогі, я підстриглася ще раніше, як дізналася про Настю. Кожна людина в праві змінюватися, і якщо ви не помітили, через кожні два роки, я стрижуся коротко, це допомагає волоссю зміцніти і скинути з голови вантаж від забарвлень і хімічних речовин при укладанні, також відновлення після фенів і праскою! То роздули ЗМІ просто не виноситься», — пояснила все Неллі Уварова.

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