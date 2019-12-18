Дочь российского продюсера, Иосифа Пригожина, и падчерица певицы Валерии, Даная, еще в 2017 году пережила страшное ДТП
Девушка долгое время не могла избавиться от мысли, что находилась в двух шагах от смерти. Сейчас Даная может спокойно рассказывать о случившемся.
ДТП произошло на трассе М-4 в Московской области, когда девушка ехала домой с друзьями после катания на лыжах, пишет СтарХит.
Как отметила дочь продюсера, все были трезвыми, а скоростной режим соблюдался, но машину занесло на обледенелой трассе. Авто врезалось в столб и перевернулось. К счастью, все были пристегнуты, а в машине сработали подушки безопасности.
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Удар пришелся на Данаю, ведь она сидела рядом с водителем. В результате она получила многочисленные царапины на руках, а осколки попали ей прямо в голову. У нее диагностировали сотрясение мозга легкой степени.
По словам девушки, она до сих пор не понимает, как все выжили. К слову, сейчас после сильного удара у нее временами болит спина. Также Даная долгое время не могла ездить на авто.
"До сих пор испытываю страх перед водителями, но в своем вождении уверена. Знаете, никто не застрахован от несчастных случаев. Но мне судьба дала шанс жить дальше", - сказала она.
Пережитая авария дала понять падчерицы Валерии, что жизнь коротка и нужно ее ценить, а также уделять время близким.
Напомним, 21-летний пасынок Иосифа Пригожина, Арсений Шульгин, трижды попал в ДТП за неделю.
Первый раз авария случилась на трассе под Петербургом. Он вместе с друзьями и новой девушкой ехал на машине из Москвы в Питер.
После аварии молодой человек записал сториз по этому поводу. Оттуда родители парня и узнали об аварии.
Ранее мы писали, что Пригожин назвал лицемерами артистов, которые отказывается ездить в Крым из-за санкций, но в тоже время не брезгуют приезжать на заработки в РФ.
В одном из интервью продюсер обиделся, что его с супругой, певицей Валерией, перестали пускать в Украину и Латвию. Он считает, это не правильным.
По словам Пригожина, музыкантам ничего нельзя запрещать, так как они всегда считались свободными людьми.
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