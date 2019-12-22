Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко похвасталась в сети идеальными формами

Как сообщает Politeka, снимком девушка опубликовала в Instagram.

«На отдыхе. Пипец у тебя ласты. Приходят интересные идеи. Скоро с вами поделюсь. Это должно быть очень интересно тем, кто хочет все время быть активным, мобильным, скоростным и продуктивным», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Тодоренко позирует во время отдыха на Бали, выставив напоказ идеальные ноги. На это же обратили внимание и ее поклонники.

«Ноги длиннее пальмы», «Очень хорошо выглядишь, фигура отличная», «очень красиво получилось», «Природа и вы- красавица», «ноги от ушей», «какие большие…пальмы», «вау, какие ноги длинные», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 29-летняя украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко восхитила публику жарким снимком, сделанным на отдыхе в тропиках. Звезда поделилась в своем микроблоге в Инстаграм фото, на котором она предстала в весьма вызывающем образе. На звезде белая майка, надетая на голое тело, без нижнего белья. Мимо поклонников не ускользнула интимная деталь ее образа - просвечивающийся со*ок сквозь майку. Регина подняла руки вверх, одной из них дотронулась до пышных кучерявых волос и дерзко смотрит прямо в объектив. Нежный макияж и легкая улыбка, безусловно, украсили кадр. Позади артистки раскинулся роскошный вид на тропический лес. Судя по геолокации, певица в настоящее время отдыхает на Бали.

"У нас тут розыгрыш миллиона рублей и Мерседеса перед Новым годом) если хотите испытать свою удачу, заходите к @vladtopalovofficial (подписывайтесь на всех спонсоров в разделе подписки) и побеждайте ❤️", - подписала Тодоренко фото.

Комментирующие кинулись восхвалять совершенную красоту Регины.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе