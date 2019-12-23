Стало известно, что за мужчина позировал возле ЗАГСа с бывшей женой Александра Цекало и сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой

В окружении пары расскрыли подробности нынешних отношений бывших супругов, передает «СтарХит».

Недавно сестра певицы Веры Брежневой Виктория выложила в Сеть фото, где она стоит рядом с ЗАГСом в компании неизвестного мужчины. Многие предположили, что она снова выйдет замуж после расставания с Александром Цекало, который, к слову, уже давно имеет новую жену.

Однако знакомые экс-супругов рассказали, что дело в другом.

«Александр убежден: новая жена должна носить его фамилию. Но та отказывалась и объясняла это тем, что одна Цекало до сих пор существует, ведь экс-супруга Виктория не сменила паспортные данные после развода... В итоге ничего не оставалось — заплатил, Вика же по условиям договоренностей должна была съездить на родину, на Украину, и официально вернуть себе девичью. Чтобы все прошло честно, Цекало даже нанял адвокатов, которые проконтролировали процесс. На фото рядом с Викой никакой не новый избранник, а всего лишь один из ее юристов», — рассказали в окружении пары.

Отмечается, что отношения продюсера с бывшей женой сейчас не очень, все общение официальное и осуществляется только через посредников. Также Цекало почти не видится в детьми.

«Саша категорически отказывается вступать в контакт с Викой. Да и, честно сказать, все его мысли заняты Дариной: очень ею гордится. Ведь, например, Эрвин сама зарабатывает на жизнь картинами, недавно поступила в магистратуру. С детьми шоумен видится редко. Летом Миша и Александра прилетали к нему в Америку. Конечно, он понимает, что им лучше оставаться с мамой, но скучает безумно. И переживает не меньше. Просто порой Вика оставляет детей с нянями, если уезжает куда-то. Вот Саше и закрадываются мысли: а вдруг не доглядят? Как-никак растут активными подростками», - рассказали приятели шоумена.

Напомним, Цекало бросил сестру Брежневой ради любовницы: пластика, и роскошь и свадьба в США.

Как сообщала Politeka, в семье Веры Брежневой развод: «слухи о новой возлюбленной подтвердились».

Также Politeka писала, что появилсь видео, как женатый на сестре Брежневой Цекало целует другую женщину.