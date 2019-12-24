Прийомна дочка українського продюсера Потапа показала зворушливий знімок і підвела підсумки року
Як повідомляє Politeka кадром Наталія Горова поділилася в Instagram.
«Нова хвиля натхнення увірвалася в наш офіс крайньої робочому тижні. Ідеальна локація для того, щоб творити. Підбиваємо підсумки 2019 і ставимо цілі на 2020. Ідеальне настрій, як і фото», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Наталія Горова позує за столом після того, як пообідала. В її геометках говориться, що знімок був зроблений на Подолі в Києві. Користувачі мережі вирішили захопитися красою дівчини.
«Дуже красива», «вау, красуня», «яка мила», «просто милашка», «вогонь, Наташа», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, дочка відомого українського виконавця і продюсера Олексія Потапенка Горова Наталія показала «гарячий» кадр в мережі. Знімок вона опублікувала у себе в соцмережі.
Так на новому опублікованому знімку дівчина, ймовірно, поцілувала в губи зоряну підопічну свого батька Мішель Андраде. На знімку, опублікованому дочкою репера, дівчата сидять в обнімку, Наталя «епіцентр подій» прикрила рукою:
«А був поцілунок?», - підписала дочка Потапа фото.
Обидві дівчини на знімку закрили очі, ймовірно, від задоволення, все відбувалося, швидше за все, одному зі столичних розважальних закладів. Шанувальники збентежені побаченим:
«Мммммм»
«Я здохла»
«Бллл, коти-заї😍🔥»
«Нова пара😂»
«Уххх😏🔥🔥🔥»
«Ой, ви шо, які бомбезні😻❤»
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