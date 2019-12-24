Дівчина розповіла про цілі на наступний рік

Прийомна дочка українського продюсера Потапа показала зворушливий знімок і підвела підсумки року

Як повідомляє Politeka кадром Наталія Горова поділилася в Instagram.

«Нова хвиля натхнення увірвалася в наш офіс крайньої робочому тижні. Ідеальна локація для того, щоб творити. Підбиваємо підсумки 2019 і ставимо цілі на 2020. Ідеальне настрій, як і фото», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Наталія Горова позує за столом після того, як пообідала. В її геометках говориться, що знімок був зроблений на Подолі в Києві. Користувачі мережі вирішили захопитися красою дівчини.

«Дуже красива», «вау, красуня», «яка мила», «просто милашка», «вогонь, Наташа», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, дочка відомого українського виконавця і продюсера Олексія Потапенка Горова Наталія показала «гарячий» кадр в мережі. Знімок вона опублікувала у себе в соцмережі.

Так на новому опублікованому знімку дівчина, ймовірно, поцілувала в губи зоряну підопічну свого батька Мішель Андраде. На знімку, опублікованому дочкою репера, дівчата сидять в обнімку, Наталя «епіцентр подій» прикрила рукою:

«А був поцілунок?», - підписала дочка Потапа фото.

Обидві дівчини на знімку закрили очі, ймовірно, від задоволення, все відбувалося, швидше за все, одному зі столичних розважальних закладів. Шанувальники збентежені побаченим:

«Мммммм»

«Я здохла»

«Бллл, коти-заї😍🔥»

«Нова пара😂»

«Уххх😏🔥🔥🔥»

«Ой, ви шо, які бомбезні😻❤»

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