38-летний режиссер, сценарист и клипмейкер Алан Бадоев показал фото с жаркими объятиями с 27-летней солисткой KAZKA Александрой Зарицкой
Как передает Politeka.net, Бадоев поделился снимком в своем микроблоге в Инстаграм. Кадр снят во время съемок нашумевшего клипа на песню "Палала". На фото режиссер впритык стоит позади певицы и нежно обхватил ее голову руками, наклонив к правому плечу - Зарицкая аж закрыла глаза от удовольствия. Фото пропитано сексуальным соблазном, что почувствовали даже пользователи сети, засыпав блог режиссера восторженными комментариями.
"Просыпаешься утром и понимаешь, что снял больше ,чем клип ) Спасибо что переживаете эмоции вместе с нами ! #ПАЛАЛА @kazka.band Уже история #BADOEV2019", - поделился Бадоев.
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"Кто-то, но Алан Бадоев с годами только лучше выглядит😎"
"Яка пристрасть🔥🔥😍😍"
"Так хочется фильм о том, как Вы работаете... Поинтереснее любого клипа будет... Неужели никто не ходит там с мобильником и не снимает процесс? Это же бесценные мгновения..."
"В руках митця‼️❤️"
"Просто нет слов, какой Вы талантливый. Супппеер!Аплодирую 👏"
Ранее мы сообщали, новый клип KAZKA вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети: большая часть, конечно, преклонила свои головы перед мощным искусством, но все-таки народ, оказалось, недостаточно готов в полной мере воспринимать откровенные сцены и посыл создателей.
"В этом клипе красной нитью мы «прошиваем» такие темы, как бодипозитив, расовое равенство, свобода выбора партнёра. Любой человек когда то впервые чувствует то самое первое чувство и не важно, как и к кому оно приходит", - так описал свое творение Бадоев.
"Вот Бадоев напряг всем сделал ,мы же хотим сразу реалии ,,,А тут головоломка!😅"; "Фуууу...... противное фото"; "Как всегда, непонятно, но потом БОМБА!🙌"; "Мужчина вверх ногами. 😂 Руки, шея, ничего такого)))"; "Невидимой красной нитью связаны люди которые любят" 💞 Прям чувствуешь как и тебя "прошивает" эта работа! Алан сексуально и эстетически! Браво! 💋", - пишут в комментариях на страничке клипмейкера.
Напомним, солистка KAZKA взбудоражила новым жарким образом в пикантной позе
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