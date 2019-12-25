"Прям чувствуешь, как и тебя "прошивает"

38-летний режиссер, сценарист и клипмейкер Алан Бадоев показал фото с жаркими объятиями с 27-летней солисткой KAZKA Александрой Зарицкой

Как передает Politeka.net, Бадоев поделился снимком в своем микроблоге в Инстаграм. Кадр снят во время съемок нашумевшего клипа на песню "Палала". На фото режиссер впритык стоит позади певицы и нежно обхватил ее голову руками, наклонив к правому плечу - Зарицкая аж закрыла глаза от удовольствия. Фото пропитано сексуальным соблазном, что почувствовали даже пользователи сети, засыпав блог режиссера восторженными комментариями.

"Просыпаешься утром и понимаешь, что снял больше ,чем клип ) Спасибо что переживаете эмоции вместе с нами ! #ПАЛАЛА @kazka.band Уже история #BADOEV2019", - поделился Бадоев.

"Кто-то, но Алан Бадоев с годами только лучше выглядит😎"

"Яка пристрасть🔥🔥😍😍"

"Так хочется фильм о том, как Вы работаете... Поинтереснее любого клипа будет... Неужели никто не ходит там с мобильником и не снимает процесс? Это же бесценные мгновения..."

"В руках митця‼️❤️"

"Просто нет слов, какой Вы талантливый. Супппеер!Аплодирую 👏"

Ранее мы сообщали, новый клип KAZKA вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети: большая часть, конечно, преклонила свои головы перед мощным искусством, но все-таки народ, оказалось, недостаточно готов в полной мере воспринимать откровенные сцены и посыл создателей.

"В этом клипе красной нитью мы «прошиваем» такие темы, как бодипозитив, расовое равенство, свобода выбора партнёра. Любой человек когда то впервые чувствует то самое первое чувство и не важно, как и к кому оно приходит", - так описал свое творение Бадоев.

"Вот Бадоев напряг всем сделал ,мы же хотим сразу реалии ,,,А тут головоломка!😅"; "Фуууу...... противное фото"; "Как всегда, непонятно, но потом БОМБА!🙌"; "Мужчина вверх ногами. 😂 Руки, шея, ничего такого)))"; "Невидимой красной нитью связаны люди которые любят" 💞 Прям чувствуешь как и тебя "прошивает" эта работа! Алан сексуально и эстетически! Браво! 💋", - пишут в комментариях на страничке клипмейкера.

Напомним, солистка KAZKA взбудоражила новым жарким образом в пикантной позе

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