Семью актрисы Анастасии Заворютнок, которая бороться с онкологией, настигла новая беда

Дело в том, что мама артистки не оплачивает коммунальные платежи за элитную недвижимость в Москве и теперь за родственниками охотятся судебные приставы. Об этом сообщает российское издание StarHit.

76-летняя мама звезды сериала"Моя прекрасная няня" накопила долг за квартплату 45,713 рублей. Речь идет о просторной квартире в Москве площадью 194,6 квадратных метра. Апартаменты расположены в элитном жилом комплексе на улице Улофа Пальме.

Отмечается, что платежи перестали поступать как раз в тот момент, когда в прессе появились первые сообщения о раке у Анастасии Заворотнюк.

Напомним, Заворотнюк более полугода сражается с раком головного мозга. Незадолго после рождения дочери Милы, весной 2019 года стало известно о резком ухудшении состояния здоровья Анастасии. Актриса перенесла операцию в Германии, однако, хирургическое вмешательство не принесло плодов. После этого Заворотнюк легла в одну из клиник Москвы. Известно, что актриса некоторое время находилась в коме.

После ряда операций Заворотнюк выписали. Но домой она так и не попала, так как тут же легла в реабилитационную клинику, где проходит специальные процедуры, включая массажи и занятия в бассейне. Появилась информация, что у актрисы частично парализована правая часть тела.

Также мы сообщали, что медики не разрешили актрисе покидать стены медучреждения из-за ее тяжелого состояния.

Врачи не разрешили звезде сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк покидать пределы клиники, несмотря на просьбы близких забрать ее домой на новогодние праздники.

"Врачи остались непреклонны: Анастасия проведет все это время за стенами реабилитационной клиники. Однако кое-чего все же удалось добиться — близкие смогут посещать ее в любое время", - говорится в сообщении.

Напомним, муж больной раком Заворотнюк внезапно покинул РФ.

Также Politeka писала, что рак у Заворотнюк: финансовая проблема обрушилась на мужа актрисы, "это мошенничество..."