49-річний бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко, чоловік співачки Наташі Корольової, любить епатувати публіку різними витівками

Як передає Politeka.net, у своєму мікроблозі в Instagram артист, відомий під сценічним псевдонімом Тарзан, поділився роликом-анонсом (щоб подивитися відео, скролльте вниз). Виявляється, 27 грудня він буде давати інтерв'ю в ефірі однієї з радіостанцій Росії у програмі "Ближче до зірок". Для того, щоб "підштовхнути" шанувальників, Тарзан з'явився поруч з молодою і гарною ведучою в напівоголеному вигляді, явно задоволений своєю витівкою. Дівчина спочатку збентежилася при вигляді потужних м'язів артиста. Глушко став позаду неї і ніжно обійняв за плечі.

"⭐️ Гість програми "Ближче до зірок" актор, співак, танцюрист, спортсмен і артист широкого профілю - як він сам себе називає - Сергій Глушко. Про те, чому Тарзан не захотів продовжувати кар'єру військового? Які життєві установки допомагають йому бути в прекрасній фізичній і духовній формі? І чому Сергій Глушко вважає, що стриптиз - це не роздягання?", - йдеться у підписі до відео.

Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилися кадри, як Сергій Глушко запалив відразу з чотирма дівчатами-музикантами. Коментуючі відразу ж охрестили його "пустуном".

"Прекрасна музика з прекрасних рук #тарзан #тарзаншоу", - підписав він ролик.

Також ми розповідали, що Тарзан влаштував спекотні танці з іншими хлопцями і дівчатами, прикрившись тільки простирадлом. Кадри "вакханалії" облетіли мережу.

В коментарях користувачі мережі поспівчували Наташі Корольовій, припустивши, що їй таке не дуже приємно буде дивитися. Однак багато хто виявився в захваті від вечірки, зазначивши, що Тарзан-красень і це не дивлячись на вік.

«Ох бідна Наташа, я б від ревнощів вибухнула 😁👍», «Йомайо, так він же ж голий голюсінький! Ужасть!! 😉а я то дурна думала, що вони хоч у стрінгах пляшуть під цими ганчірочками😄», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, Наташа Корольова жорстко поплатилася за любов до Путіна: «Фу, як ви…», скандальні подробиці.

Як повідомляла Politeka, Тарзан змінився до невпізнання, Наташа Корольова не стрималася: «отвратной видовище».