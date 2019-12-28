Российская певица Алла Пугачева старается больше уделять времени детям, Гарри и Лизе

Об этом в недавнем интервью заявил муж примадонны Максим Галкин, пишет Рoliteka.net.

Артистка окружила теплотой своих чад, что заметили и фанаты, которые уверены - Алле Борисовне идет быть матерью.

Звезда хорошо готовит, даже вместе с детьми, прививает им любовь к музыке и делает многое другое. Знаменитость расцветает с чадами.

Недавно на фан-страничке Лизы Галкиной в Инстаграм опубликовали архивное фото Пугачевой с Лизой и Гарри. На снимке Алла держит еще совсем маленьких малышей и широко улыбается.

"Счастливая мамочка ! Какие славные ангелочки!", "Пупсики", "Какая счастливая женщина и мать!", "Дети чудные и Алла помоложе!", "Какие хорошенькие,лапочки", "Славные такие!", "Алла здесь очень красивая!", "Солнышки, вот ради чего стоит жить!!!! Здоровья Вам!!!!", "Вы просто чудо! Спасибо, что выкладываете фотографии, и доста🌷🌷🌷👏👏👏♥️♥️", "Чудесное семейство! Дай им Господь всего самого наилучшего, впрочем как и всем, деткам на свете!", "Гарик был беленький, сейчас волосы потемнели", "А папа у детей какой замечательный !!!", "Здорово !! Какие замечательные !!!!", "А.Б.помоложе здесь,очень идёт цветочный пиджак.Малыши хороши!", - написали пользователи сети.

Напомним, супруг российской певицы Аллы Пугачевой юморист Максим Галкин заснял момент, как их сын Гарри пишет письмо Деду Морозу.

В кадре 6-летний малыш сидит за столом и старательно вычерчивает буковки карандашом.

Семейная идиллия пронизывает все видео: мальчик с папой мило обсуждают процесс, иногда смеются.

"Гарри пишет письмо Деду Морозу 😍 Суть просьбы не публикую, так как это всё-таки личная переписка 😀 #дедмороз", - подписал ролик Галкин.

Ранее мы писали, что Пугачева и Галкин снялись в новом видео Ютуб-канала "А поговорить?".

В интервью также поучаствовали дети Максима и Аллы Борисовны, которые рассказали, что им больше всего нравится из еды.

Оказалась, что дочь Галкина и Пугачевой больше всего любит красную икру – довольно изысканное блюдо. Причем она потребляет ее вприкуску с гречневой кашей.

Напомним, что Пугачева забыла о возрасте и надела развратное мини, модельер не выдержал.

Как сообщала Politeka, 70-летняя Пугачева покривлялась на камеру, Галкин слил домашнее видео.

Также Politeka писала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит.