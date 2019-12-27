Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, і вона продовжує активно постити нові фото своїх досягнень, а також демонструвати різні частини тіла свої і свого коханого, підігріваючи бажання користувачів обговорити її скандальні витівки, , пише Politeka.net.

View this post on Instagram

Это заключительная репетиция в этом году... Год был творчески очень насыщенным и напряженным. 💃🐣 И сегодня у меня ещё спектакль благотворительный в Зеленограде. Кино-Концертный зал. 18:00. 💃 Я создала балетно-цирковой спектакль "Балерина в зазеркалье цирка" невероятными усилиями физическими и организационными, работая по 8 часов в день в зале..🙄 И осваивая цирковые трюки на подвесах в воздухе на лебедке.. Это очень позитивный проект для всей семьи.😊Так что я снимаю мои пуанты с чувством выполненного долга и с гордостью.😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #настроение #премьера #зима #новыйгод

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on

Популярні новини зараз

Нікітюк  зганьбилася, залишившись без штанів під час зйомок: "Боже, що у неї там таке?"

Курс долара проб'є нове дно в 2020 році, українців приголомшили прогнозом: "Катастрофа..."

Маша Єфросиніна показала свого красеня-сина, особисті кадри облетіли мережу: "сопливий кашалотик"

Краща подруга Жанни Фріске видала всю правду про Шепелєва: «Та йому по...»
Показати ще

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, і вона продовжує активно постити нові фото своїх досягнень, а також демонструвати різні частини тіла, підігріваючи бажання користувачів обговорити її скандальні витівки.

цього разу артистка похвалилася черговим відео зі свого танцювального залу. Під час ролика Волочкова показала, як розв'язує пуанти, а також продемонструвала мозолі після занять, чим немало і здивувала користувачів Instagram. 

«Я створила балетно-циркова вистава "Балерина в задзеркаллі цирку" неймовірними зусиллями фізичними та організаційними, працюючи по 8 годин в день в залі..🙄 І освоюючи циркові трюки на підвісах в повітрі на лебідці.. Це дуже позитивний проект для всієї родини.😊Так що я знімаю мої пуанти з почуттям виконаного обов'язку і з гордістю.😊», – пише Настя під постом.

Користувачі Instagram одразу ж розкритикували ролик зірки.

Раніше  зірка опублікувала відео, зроблене на кухні в її особняку. В кадрі Настя в комбінезоні з зображенням тигра, а його короткі шорти ледь прикривають п'яту точку.

Балерина розповідає, що вона нібито зібралася готувати плов для «коханої людини» і показує величезну миску з порізаної морквиною. Пізніше вона зізнається, що «де я, а де плов» і заявляє, що буде їсти салат, а потім навіщось показує холодильник з масками для особи, що ділить навпіл з Лолою, своєю хатньою робітницею.

Користувачі в коментарях відзначили, що Волочкова виглядає як мінімум нетверезої, оскільки іншими причинами пояснити її не зовсім адекватна поведінка в кадрі складно.

Нагадаємо, скандальна Волочкова схопилася за сокиру

А ще Politeka писала, що розпусна Волочкова у відвертій сукні перевершила саму себе

Також Politeka повідомляла, що скандальна Волочкова шокувала зовнішністю у ванній