Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, і вона продовжує активно постити нові фото своїх досягнень, а також демонструвати різні частини тіла свої і свого коханого, підігріваючи бажання користувачів обговорити її скандальні витівки, , пише Politeka.net.

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, і вона продовжує активно постити нові фото своїх досягнень, а також демонструвати різні частини тіла, підігріваючи бажання користувачів обговорити її скандальні витівки.

цього разу артистка похвалилася черговим відео зі свого танцювального залу. Під час ролика Волочкова показала, як розв'язує пуанти, а також продемонструвала мозолі після занять, чим немало і здивувала користувачів Instagram.

«Я створила балетно-циркова вистава "Балерина в задзеркаллі цирку" неймовірними зусиллями фізичними та організаційними, працюючи по 8 годин в день в залі..🙄 І освоюючи циркові трюки на підвісах в повітрі на лебідці.. Це дуже позитивний проект для всієї родини.😊Так що я знімаю мої пуанти з почуттям виконаного обов'язку і з гордістю.😊», – пише Настя під постом.

Користувачі Instagram одразу ж розкритикували ролик зірки.

Раніше зірка опублікувала відео, зроблене на кухні в її особняку. В кадрі Настя в комбінезоні з зображенням тигра, а його короткі шорти ледь прикривають п'яту точку.

Балерина розповідає, що вона нібито зібралася готувати плов для «коханої людини» і показує величезну миску з порізаної морквиною. Пізніше вона зізнається, що «де я, а де плов» і заявляє, що буде їсти салат, а потім навіщось показує холодильник з масками для особи, що ділить навпіл з Лолою, своєю хатньою робітницею.

Користувачі в коментарях відзначили, що Волочкова виглядає як мінімум нетверезої, оскільки іншими причинами пояснити її не зовсім адекватна поведінка в кадрі складно.

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