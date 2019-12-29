Мать российского рэпера Тимати Симона Юнусова вызвала шквал критики, опубликовав в сети видео с внучкой Алисой

На своей странице в Instagram женщина разместила запись с пятилетней внучкой. Алиса рассказывает стишок, а в конце берет большой палец ноги своей бабушки в рот.

«Вы спрашиваете, как мы учим стихи. По-разному, важно, чтобы было интересно. Поспорим, что наибольшее количество комментариев будет о том, что Алиса взяла палец моей ноги в рот?!», – подписала видео женщина.

Ролик моментально вызвал негодование в сети, пользователи набросились на женщину с обвинениями и взялись жалеть девочку.

«Капец!», «Ужас!», «Отвратительно!», – самое вежливое, что писали под видео.

Еще больше хайпа добавила скандально известная блогер Елена Миро, которая разместила в сети скрин видео и сделала к нему очень обидную подпись.

В конце концов Симона Яковлевна удалила ролик, но опубликовала новый пост.

««Меня правда не трогает ни критика, ни пение дифирамбов. Только я знаю о себе всю правду, а остальное- домыслы. Пока у тебя в доме нет животных, вполне объяснимо отвращение от вида поцелуев в мохнатую морду, но, как только ты становишься хозяином и другом, то даже вопросов по этому поводу не возникает. Так же и в жизни. Чтобы что-то понять, надо пройти этот путь самому... И в заключении: если брезгливый ребёнок, такой, как Алиса, берёт в рот палец бабушкиной ноги, то это говорит только о шалости и любви, всё остальное — домыслы», — пояснила она.

Среди шквала осуждающих нашлись и те, кто заступился за женщину.

«Алиса – самый добрый, искренний, любящий ребенок на свете. Бабушкина жизнь», «Мы когда с дочей ложимся спать, балуемся, было такое, что в язык друг друга чмокали и хохотали», «Епрст! Что у людей в голове. прям прибила бы!!! Симона, мы адекваты, мы вас любим», – пишут они.

Ранее скандал вызвала фотография Тимати, где он держит дочку на руках, а Алиса облизывает его. Тогда мама артиста тоже была вынуждена удалить снимок.

Алиса – дочь рэпера и модели Алены Шишковой. Пара давно не вместе, но сохранили теплые отношения ради девочки. 16 октября этого года артисту родила сына его новая возлюбленная Анастасия Решетова.

Напомним, молодая невестка Пугачевой покрасовалась без белья.

Как сообщала Politeka, известный российский певец назвал сына в честь погибшего друга.

Также Politeka писала о том, что Тимати не пощадил бывшего друга в его день рождения, гремит скандал.