Мати російського репера Тіматі Симона Юнусова викликала шквал критики, опублікувавши в мережі відео з онукою Алісою

На своїй сторінці в Instagram жінка розмістила запис із п'ятирічною онукою. Аліса розповідає віршик, а в кінці бере великий палець ноги своєї бабусі в рота.

«Ви питаєте, як ми вчимо вірші. По-різному, важливо, щоб було цікаво. Посперечаємося, що найбільша кількість коментарів буде про те, що Аліса взяла палець моєї ноги в рот?!», – підписала відео жінка.

Ролик миттєво викликав обурення в мережі, користувачі накинулися на жінку зі звинуваченнями і взялися жаліти дівчинку.

«Капець!», «Жах!», «Огидно!», – найввічливіше, що писали під відео.

Ще більше хайпу додала скандально відома блогер Олена Міро, яка розмістила в мережі скрін відео і зробила до нього дуже образливий підпис.

Зрештою Симона Яківна видалила ролик, але опублікувала новий пост.

««Мене правда не чіпає ні критика, ні спів дифірамбів. Тільки я знаю про себе всю правду, а інше - домисли. Поки у тебе в домі немає тварин, цілком зрозуміла відраза від виду поцілунків у волохату морду, але, як тільки ти стаєш власником і другом, то навіть питань з цього приводу не виникає. Так само і в житті. Щоб щось зрозуміти, треба пройти цей шлях самому... І в висновку: якщо така гидлива дитина, як Аліса, бере в рот палець бабусиної ноги, то це говорить тільки про витівки і любов, все інше — домисли», — пояснила вона.

Серед шквалу засуджуючих знайшлися і ті, хто заступився за жінку.

«Аліса – найдобріша, найщиріша, найлюблячіша дитина на світі. Бабусине життя», «Ми з дочею лягаємо спати, балуємося, було таке, що в язик один одного цмокали і реготали», «Йопрст! Що у людей в голові. прям прибила б!!! Симона, ми адеквати, ми вас любимо», – пишуть вони.

Раніше скандал викликала фотографія Тіматі, де він тримає доньку на руках, а Аліса облизує його. Тоді мама артиста теж була змушена видалити знімок.

Аліса – дочка репера і моделі Олени Шишкової. Пара давно не разом, але зберегли теплі стосунки заради дівчинки. 16 жовтня цього року артисту народила сина його нова кохана Анастасія Решетова.

Нагадаємо, молода невістка Пугачової покрасувалася без білизни.

Як повідомляла Politeka, відомий російський співак назвав сина на честь загиблого друга.

Також Politeka писала про те, що Тіматі не помилував колишнього друга в його день народження, гримить скандал.