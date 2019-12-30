Известная актриса Анастасия Заворотнюк пережила несчастную любовь, которую до сих пор не может забыть

Актриса продолжает борьбу с раком головного мозга, врачи прогнозируют, что она проведет в больнице еще несколько недель. Тем временем многочисленные поклонники звезды пытаются поддержать ее и приободрить.

В сети фанаты звезды сериала "Моя прекрасная няня" публикуют архивные фото с ней и Дедом Морозом.

Кроме того, российский журналист поделился воспоминанием, когда в костюме этого сказочного персонажа поздравлял Анастасию с семьей с праздниками. А сама актриса поделилась с ним признанием о своей первой любви.

По словам журналиста Олега Перанова, около одинадцати лет назад во время праздников актриса разоткровенничалась в разговоре с ним. Она рассказала о своих амурных переживаниях, отметив, что была очень несчастной.

"Это случилось лет в пять-шесть. Я встретила его в ТЮЗе. Там поставили спектакль "Ромео и Джульетта". Главную женскую роль играла мама, а Ромео - артист Юрий Минеев", - рассказала Анастасия.

Актриса призналась, что сразу влюбилась в партнера матери по сцене. Перед спектаклем Минеев частенько сажал ее себе на плечи, и юная Заворотнюк крепко держала артиста за руки, считая, что он принадлежит только ей.

"А я мучилась ревностью, потому что там он целовался с Джульеттой!", - рассказывала Заворотнюк.

Так, она приревновала своего избранника к собственной маме - Валентине Борисовне.

"Услышав, как мама на сцене произносит: "Приди, святая, любящая ночь. Приди и приведи ко мне Ромео", - я разозлилась и укусила Юру за ключицу! Он закричал так, что в зале было слышно. Но Юра через минуту вышел на сцену, сыграл", - вспомнила Заворотнюк.

Она также добавила, что за свою проделку получила "наказание", ведь Минеев больше не носил ее на плечах.

Напомним, муж больной раком Заворотнюк внезапно покинул РФ.

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