Знаменита українська співачка Настя Каменських розбурхала шанувальників новими кадрами, які опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, пише Рoliteka.net.

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It was amazing season of #Xfactor 💥 Это было увлекательное путешествие в 10-й юбилейный @xfactorstb! Этот сезон был невероятным! Столько классных моментов, которые хочется оставить в памяти! ✨ Огромная благодарность всей команде @stbua, режиссеру @lencalenca и музыкальному продюсеру @vadimlisa ! Спасибо коллегам @v_serduchka @polyakovamusic @kondratiuk_official @olegg.vynnyk @pianoboy_official @alessandrosafinaofficial с вами было кайфово! Благодарю @ulyashatemchenko Ты - ♥️ Спасибо всем педагогам, которые работали с нашими ребятам🙏🏻 Свет, звук, операторы - вы такие молодцы! Спасибо вам, зрителям, что были с нами и поддерживали участников! Спасибо моей дружной #NKfamily @_nkfan за вашу любовь! Спасибо моей потрясающей beauty-команде за крутые луки и образы: Style: @lan_ira @tatyana_larina_tata MUA: @mariia_samharadze Hair: @stetsjulia @o_iriss @vlasova___irina @beauty_lab_ny ⠀ Отдельная благодарность моей невероятной команде #NICE2CU и моему менеджменту @ilona_ku @upintothesky @pashkevych за то, что делаете невозможное возможным! Всем выпускникам, хочу пожелать успешного творческого пути! Пусть для вас #хfactor будет только началом! Помните, что каждый из вас уже победитель! 🌟 Спасибоооо💋

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Цього разу артистка продемонструвала досить сміливий і незвичайний образ. Для фіналу зйомок співочого шоу «Х-фактора» зірка вибрала пікантний вбрання, яке вигідно підкреслило її схудлу фігуру.

Так, Настя блеснула формами латексному вбранні темно-синього кольору.  На руках виконавиці можна помітити «татуювання», які, за словами Насті "малювала сама Полякова". 

Зазначимо, знаменитість приміряла перуку і постала з гладким чорним волоссям довжиною трохи нижче плечей. У своєму Instagram-профілі зірка також показала відео, представивши кращі кадри з останнього ефіру пісенного шоу. В ролику можна помітити, як зірка повеселилася з Аднреем Данилко. 

До цього артистка продемонструвала досить сміливий і незвичайний образ. Для фіналу зйомок співочого шоу «Х-фактора» зірка вибрала пікантний вбрання, яке вигідно підкреслило її схудлу фігуру.

Так, Настя блестнула формами в мереживній боді, розшитим камінням і доповненим чорного кольору накидкою. Свій вражаючий образ артистка доповнила блискучим макіяжем, а волосся зібрала в ефектний кінський хвіст.

«Отримати нагороду особливо приємно, коли це народна премія @xfactorstb в номицации «улюблена четвірка суддів» ♥ ️ спасибі за вашу любов 🙏🏻», – пише Настя під новим постом в Instagram.

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