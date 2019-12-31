Артистка продемонструвала досить сміливий і незвичайний образ

Знаменита українська співачка Настя Каменських розбурхала шанувальників новими кадрами, які опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, пише Рoliteka.net.

Цього разу артистка продемонструвала досить сміливий і незвичайний образ. Для фіналу зйомок співочого шоу «Х-фактора» зірка вибрала пікантний вбрання, яке вигідно підкреслило її схудлу фігуру.

Так, Настя блеснула формами латексному вбранні темно-синього кольору. На руках виконавиці можна помітити «татуювання», які, за словами Насті "малювала сама Полякова".

Зазначимо, знаменитість приміряла перуку і постала з гладким чорним волоссям довжиною трохи нижче плечей. У своєму Instagram-профілі зірка також показала відео, представивши кращі кадри з останнього ефіру пісенного шоу. В ролику можна помітити, як зірка повеселилася з Аднреем Данилко.

До цього артистка продемонструвала досить сміливий і незвичайний образ. Для фіналу зйомок співочого шоу «Х-фактора» зірка вибрала пікантний вбрання, яке вигідно підкреслило її схудлу фігуру.

Так, Настя блестнула формами в мереживній боді, розшитим камінням і доповненим чорного кольору накидкою. Свій вражаючий образ артистка доповнила блискучим макіяжем, а волосся зібрала в ефектний кінський хвіст.

«Отримати нагороду особливо приємно, коли це народна премія @xfactorstb в номицации «улюблена четвірка суддів» ♥ ️ спасибі за вашу любов 🙏🏻», – пише Настя під новим постом в Instagram.

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