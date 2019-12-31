Знаменита українська співачка Настя Каменських розбурхала шанувальників новими кадрами, які опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram
Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.
Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, пише Рoliteka.net.
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Цього разу артистка продемонструвала досить сміливий і незвичайний образ. Для фіналу зйомок співочого шоу «Х-фактора» зірка вибрала пікантний вбрання, яке вигідно підкреслило її схудлу фігуру.
Так, Настя блеснула формами латексному вбранні темно-синього кольору. На руках виконавиці можна помітити «татуювання», які, за словами Насті "малювала сама Полякова".
Зазначимо, знаменитість приміряла перуку і постала з гладким чорним волоссям довжиною трохи нижче плечей. У своєму Instagram-профілі зірка також показала відео, представивши кращі кадри з останнього ефіру пісенного шоу. В ролику можна помітити, як зірка повеселилася з Аднреем Данилко.
До цього артистка продемонструвала досить сміливий і незвичайний образ. Для фіналу зйомок співочого шоу «Х-фактора» зірка вибрала пікантний вбрання, яке вигідно підкреслило її схудлу фігуру.
Так, Настя блестнула формами в мереживній боді, розшитим камінням і доповненим чорного кольору накидкою. Свій вражаючий образ артистка доповнила блискучим макіяжем, а волосся зібрала в ефектний кінський хвіст.
«Отримати нагороду особливо приємно, коли це народна премія @xfactorstb в номицации «улюблена четвірка суддів» ♥ ️ спасибі за вашу любов 🙏🏻», – пише Настя під новим постом в Instagram.
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