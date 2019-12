View this post on Instagram

Немного сурового закулисья вам 🤪 Поздравляю всех-всех, кто имел отношение к созданию фильма «Эдуард Суровый. Слёзы Брайтона»!! 🎞🔥👏🏻 Смотрели вчера? 🤔 Если есть секунда между подарками и салатами, делитесь впечатлениями!! ))👇🏻 Какой момент разорвал больше всего? ))))