Известная российская актриса Кристина Асмус показала, как ее «изуродовали» до неузнаваемости

Как сообщает Politeka, снимками она поделилась в Instagram.

«Немного сурового закулисья вам. Поздравляю всех-всех, кто имел отношение к созданию фильма «Эдуард Суровый. Слёзы Брайтона»! Смотрели вчера? Если есть секунда между подарками и салатами, делитесь впечатлениями!», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на одном из кадров видно, как с Кристины Асмус снимают грим, после чего она становить «похожа на себя». Однако пользователи сети негативно отреагировали на изменения актрисы.

«Памперсы шикарные!», «мы такое не смотрим», «Песня вирусная, зараза, уже сутки в голове играет», «Идея отличная, реализация мне не зашла, сори», «Кристина ты тут такая симпотяга», «Посмотрели часть и вообще не поняли что и о чем. Наверное на любителя», «Минут 15 честно пыталась это смотреть, так как нравится образ Эдуарда Сурового, но выключила, очень скучно и абсолютно не интересно», «Бред какой-то этот фильм», «Этот бред навсегда оставил Вашего мужа в 2019 навсегда.», - пишут они.

Как сообщалось ранее, актриса Кристина Асмус снялась в откровенных сценах в одном из кино-проектов, спустя какое-то время после скандала из-за съемок - артистка угодила в больницу, а после - появилась на публике в шокирующем виде

Так на новых опубликованных кадрах, Асмус вместе со своим звездным супругом - комиком Гариком Харламовым - участвовали в промо к новому фильму артиста. Кристина предстала на фото и после, видео, в пачке балерины - из-под пачки виднелось нижнее белье артистки, и с просто до основания портящим ее лицо макияжем - артистке "прилепили" огромный, будто сломанный, нос, под глазами нарисовали устрашающие черные круги.

Гарик вышел в образе "мужичка из 70-х" - не пойми хиппи ли он, или кто - в любом случае, его разрез на рубахе до пупка и демонстрация волосатой груди и даже живота - публику просто шокировала.

Напомним, молодая жена Харламова показала фото из ванной: «Это точно повод к разводу».

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