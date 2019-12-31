Відома російська актриса Христина Асмус показала, як її «знівечили» до невпізнання

Як повідомляє Politeka, знімками вона поділилася в Instagram.

«Трохи суворого закулісся вам. Вітаю всіх-всіх, хто мав відношення до створення фільму «Едуард Суворий. Сльози Брайтона»! Дивилися вчора? Якщо є секунда між подарунками та салатами, діліться враженнями!», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на одному з кадрів видно, як з Христини Асмус знімають грим, після чого вона становить «схожа на себе». Однак користувачі мережі негативно відреагували на зміни актриси.

«Памперси шикарні!», «ми таке не дивимося», «Пісня вірусна, зараза, вже добу в голові грає», «Ідея відмінна, реалізація мені не зайшла, сорі», «Христина ти тут така симпотяга», «Подивилися частина і взагалі не зрозуміли що і про що. Мабуть на любителя», «Хвилин 15 чесно намагалася це дивитися, так як подобається образ Едуарда Суворого, але вимкнула, дуже нудно і абсолютно не цікаво», «Маячня якась цей фільм», «Цей бред назавжди залишив Вашого чоловіка в 2019 назавжди.», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, актриса Христина Асмус знялася у відвертих сценах в одному з кіно-проектів, через якийсь час після скандалу через зйомок - артистка потрапила в лікарню, а після - з'явилася на публіці в страхітливому вигляді

Так на нових опублікованих кадрах, Асмус разом зі своїм зірковим чоловіком - коміком Гаріком Харламовим - брали участь в промо до нового фільму артиста. Христина з'явилася на фото і після, відео, в пачці балерини - з-під пачки виднілося нижня білизна артистки, і просто до підстави псує її обличчя макіяжем - художник "приліпили" величезний, ніби зламаний ніс, під очима намалювали страхітливі чорні кола.

Гарік вийшов в образі "мужичка з 70-х" - не зрозумій хіпі він, або хто - в будь-якому випадку, його розріз на сорочці до пупка і демонстрація волохатих грудей і навіть живота - публіку просто шокувала.

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