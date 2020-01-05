Анастасія Волочкова порадувала шанувальників пікантними кадрами
Зірка балету показалася роздягненою і продемонструвала публіці, як релаксує біля басейну. Про це пише Politeka.net з посиланням на її Instagram.
Цього разу Анастасія Волочкова сфотографувалася сидячи біля басейну, артистка підігнула коліна - позувала в купальнику, і, зрозуміло, в традиційній для неї манері, посвітила пікантними частинами тіла.
Виставивши напоказ свої довгі ноги, стегна, балерина показала "умиротворення ранку". На тему останнього в коментарях користувачі залишили масу різноманітних коментарів:
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«Ніжки разом, це чудово!»
«На канарку схожа))) дурна ви»
«Знудьгувалася вся»
«Настя. А ви відпочивали коли - небудь з мамою та донькою разом?»
«Краса 😍😍😍»
«А де щастя на обличчі?»
«Без ліфчика б краще було»
Нагадаємо також, Волочкова закрутила хустинку на талії, а на ноги взула капці з пишними квітами. Волосся Анастасія прибрала у хвостик. Волочкова посміхнулася, роблячи селфи на новий "Айфон".
В пості балерина розповіла про свій відпочинок. За її словами, вона знаходиться в красивій віллі. Як зазначила зірка, таке дороге житло можна купити за 350-380 тисяч доларів.
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