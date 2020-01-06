Дівчинка вражає публіку знову і знову

Чотирирічна дочка британського принца Вільяма і його дружини Кейт Міддлтон, Шарлотта, має бойовий характер

Такий висновок можна зробити з подій, героїнею яких дівчинка стає. Можливо навіть, що Віндзори будуть ходити перед дівчинкою по струнці.

Маленька принцеса завжди запам'ятовується своїми витівками. Дівчинка може просто помахати рукою і вже стає "родзинкою" будь-якого заходу.

Шарлотту люблять за впевненість у собі. Дівчинка на тлі спокійного брата здається великою озорницею.

Деякі називають дівчинку "секретною зброєю" королівської сім'ї.

Експерт Ліббі Первс розповіла Daily Mail, що дівчинка знає, коли можна показати характер, а коли - ні. Дитина показала язик фотографам на королівській регаті, проганяла журналістів під час хрестин брата Луї.

А перед церковною службою в Сандрінгемі дівчинка була дуже ввічливою і доброзичливою, і навіть зробила реверанс Єлизаветі II.

За словами експерта, такі дівчатка, як Шарлотта командують у своїй родині. Вони вперті і в'ють мотузки зі своїх батьків. Шарлотта - бунтарка, та її характер не приборкати уроками етикету.

Ліббі Первс впевнена - характер дівчинки такий, що Шарлотта легко може змінити платтячка на штани.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2019 року британський принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон обіцяли повідомити важливу новину і прямо напередодні Нового року пара видала все.

До важливої заяви люди припускали, що мова піде про четверту вагітність герцогині Кембриджської, однак виявилося ні.

Отже 31 грудня пара оголосила про важливий проект, який стосується порятунку Землі.

Зокрема, принц Вільям розповів про премії 2020 року Earthshot Prize за дії, спрямовані на відновлення планети.

Раніше ми писали, що Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися в своєму Instagram цікавим відео.

У короткому ролику демонструються яскраві події життя членів королівської сім'ї за 2019 рік.

За минулий рік відбулося багато міжнародних поїздок, пройшли парад в Лондоні та офіційні прийоми.

Були і знаменні події в сімейному житті герцогів Кембриджських. Їх дочка Шарлотта, пішла в перший клас.

Нагадаємо, що стоїть за лякаючим знаком Кейт Міддлтон, яка шарахнула від принца: скандальна правда.

Як повідомляла Politeka, Кейт Міддлтон і принц Вільям догодили в пікантний конфуз: "Боже, навіть секунда не пройшла...".

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