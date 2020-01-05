Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, , пише Politeka.net.

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Дорогие друзья, для отдыха я всегда, конечно, выбираю лучшие места.😊 На вопросы многих про аренду новых вилл в этом элитном комплексе @hideaway_lake я отвечу. К сожалению, арендовать их нельзя. Возможно только купить.🤷‍♀️ Вилл всего семь. Трёх и четырёх-спальневые. Посмотрите на видео экскурс.😊 Стоимость от 350 тысяч долларов. Это прекрасная инвестиция. Приобретя такую красоту, в Ваше отсутствие виллу можно сдавать в аренду.😊🌴 Тел для связи: +66-899-710278 или инфо в Инстаграм . 🌺 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #отдых #виллапхукет

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Зазначимо, кілька днів тому балерина вирушила на відпочинок за кордон, про що активно повідомляє в своєму Instagram-профілі. При цьому Волочкова не соромиться також хвалитися незвичайними відео звідти.

Так, цього разу Волочкова похвалилася шикарним місцем, де зараз зупинилася на відпочинок, викликавши при цьому бурхливу реакцію в мережі.

«Елітні вілли! Дорогі друзі, для відпочинку я завжди, звичайно, вибираю кращі місця.😊 На запитання багатьох про оренду нових вілл у цьому елітному комплексі, я відповім. На жаль, орендувати їх не можна. Можливо тільки купити.🤷‍♀️ Вілл всього сім. Трьох і чотирьох-спальневі», – розповідає Волочкова під новим відео. Як і очікувалося, користувачі Instagram завалили пост коментарями.

Раніше Волочкова опублікувала відео, зроблене на кухні в її особняку. В кадрі Настя в комбінезоні з зображенням тигра, а його короткі шорти ледь прикривають п'яту точку.

Балерина розповідає, що вона нібито зібралася готувати плов для «коханої людини» і показує величезну миску з порізаної морквиною. Пізніше вона зізнається, що «де я, а де плов» і заявляє, що буде їсти салат, а потім навіщось показує холодильник з масками для особи, що ділить навпіл з Лолою, своєю хатньою робітницею.

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