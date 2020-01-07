Звезда опубликовала несколько снимков с отдыха, на которых позирует в купальнике и без косметики

Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм

Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.

Пикантные и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес, пишет Politeka.

Даша является не только певицей, но и актрисой, а также пробуется в роли ведущей и модели. Выходит это у нее весьма успешно, ведь каждая фотосессия Даши вызывает неизменный бурный восторг среди поклонников. На странице звезды в Инстаграм она показала довольно пикантные кадры.

Так, на своей странице звезда опубликовала несколько снимков с отдыха, на которых позирует в купальнике и без косметики. На одном из фото Астафьева стоит рядом со знаком запрета ходить по газонам, демонстрируя свою фигуру.

А вот на другом фото Даша позирует лежа на шезлонге, наслаждаясь лучами жаркого солнца.

На странице в Инстаграм Даша показала довольно забавные кадры.

Так, Даша позировала в необычном наряде - черном теплом спортивном костюме вместе с близким человеком. При этом звезда появилась на курорте в естественном виде - без укладок и макияжа.

Также в разделе Стори появился кадр в дерзком стиле, который приятно поразил поклонников, ведь Астафьева позировала с коллегами с яркой улыбкой на лице.

При этом стала артистка так, что ничего лишнего не видно, а сам наряд, впрочем как и Даша, выглядит весьма соблазнительно.

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