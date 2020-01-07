Популярный украинский танцор Влад Яма поделился архивным снимком, на котором видно ЧП в день его свадьбы

Как сообщает Politeka, кадрами он поделился в Instagram.

Так, Влад Яма решил показать подписчикам архивные снимки с 2014 года, когда была отыграна свадьба. На одном из них мужчина позирует с пластырем на голове.

«В день свадьбы, утром, предварительно я разрубил себе голову. На счастье», - говорится в сообщении.

Уточним, что фотография была сделана 29 сентября. Кроме нее, Яма также поделился снимком со своей супругой. Однако поклонники танцора остались безмолвны – кадрами он поделился в Сторис.

Как сообщалось ранее, украинский хореограф, шоумен Влад Яма отдыхал в Майами.

Украинская звезда опубликовал снимки, на которых помимо него, запечатлены жена и сын, а также друг.

Судя по кадрам, шоумен провел отличный и веселый отдых. На одном из снимков Яма предстал в шубе, смешных носках и кепке.

На другом фото Влад позировал на пляже в синих плавках. Мужчина улыбался и щурился на солнце.

А супруга знаменитости позировала в облегающем топе и длинным хвостом. Девушка красиво выгнулась и продемонстрировала свою шикарную фигуру.

"Ах, как хочется вернуться...😲😲😲 @dimich_wnfit @liliya_yama #miami #miamibeach #майами #майамибич #каникулы", - подписал фото Яма.

Напомним, раздетые Влад Яма с женой взорвали сеть страстным фото.

Как сообщала Politeka, Влад Яма с женой показал настоящую страсть, пикантные фото облетели сеть.

Также Politeka писала, что Влад Яма показал, как развлекается с женой по утрам.