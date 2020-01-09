Особисті кадри довгоногої красуні Соні Євдокименко - онуки легендарної Софії Михайлівни Ротару - дуже сподобалися публіці

Дівчина трохи побешкетувала на камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram юної знаменитості.

Так на нових опублікованих кадрах зі сторіз Соня всіляко кокетує на камеру - молода красуня-блондинка стиснула губки "бантиком", послала повітряні поцілунки в камеру, грайливо посміхнулася і поспілкувалася в мережі зі своїми шанувальниками.

Очевидно, відео було записано в салоні авто, також фани Соні відзначили, що вона прекрасна, як і при мінімумі макіяжу, так і без нього. На моделі були яскраві аксесуари, рожевий светр і в кадрі виднівся "темний" манікюр зірки мережі.

Нагадаємо також, раніше ми повідомляли, Вовк оскандалилася своїми нападками на українську народну артистку Софію Ротару. Коли остання заявила про намір повернутися в Росію після тривалої перерви для участі в "Пісні року" і декількох новорічних корпоративах, ведуча образила її, назвавши меркантильною.

"Я завжди дивуюся ось такої позиції людини, вона викликає подив. Ну, по-перше, якщо ти так погано ставишся до Росії, ну навіщо ти сюди їдеш за грошима? На місці Софії я б не поїхала сюди заробляти, як би ні були потрібні гроші. Я розумію, артист - поза політикою. Але, якщо ти дійсно поза політикою, тоді не підтримуй армію, яка воює з нашою країною", - заявляла тоді Вовк, додавши, що ні за що тепер не піде на концерт Ротару і не стане їй аплодувати.

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