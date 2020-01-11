18-летняя американская певица Билли Айлиш показала, как отдыхает на Гавайях с подружкой

Как передает Politeka.net, красотка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм откровенными кадрами (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз). Девушка только в декабре 2019 отметила 18-летие - и теперь поклонники с еще более пристальным вниманием ожидают от нее горячих выходок. Так, Билли без капли смущения показала, как она стоит под струей воды, запрокинув голову назад и закрыв глаза от удовольствия. Звезда посветила упругими прелестями, облаченными в купальник.

На другом снимке она уже с подружкой, обе в бикини. Билли вызвала настоящий переполох в сети: природа щедро наградила ее красотой, и, очевидно, повзрослевшая артистка чувствует в себе эту силу.

Также Айлиш показала, как они с девочками прыгают с тарзанки на озере и весело плещутся в воде.

Кроме того внимание поклонников привлекло видео, в котором певица обнимает подругу. Они купаются в искусственном пруду совсем рядом с отелем, окруженном валунами и зеленью, создающими некий уют и интимность. Билли подплыла к подруге со спины и нежно ее обняла, положив голову на плечо.

Менее чем за сутки кадры с Гавайев лайкнули более 10 миллионов человек. В целом, у Айлиш порядка 48 миллионов фолловеров в Инстаграм.

Ранее мы сообщали, Билли Айлиш обчистили прямо во время концерта в Техасе. Знаменитость спустилась со сцены, чтобы быть поближе к фанатам, а когда поднялась обратно, обнаружила, что на ее пальце нет кольца.

Юная исполнительница тут же сообщила, что ее обокрали. Толпы людей моментально прониклись сочувствием к беде артистки и начали скандировать "отдай кольцо обратно". Однако, счастливый вор, видимо, довольный своей "операцией", решил не возвращать певице украшение. Тогда Билли попросила преступника беречь ее кольцо.

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