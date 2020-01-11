42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова показала, как они с сыном отдыхают в Подмосковье

Как передает Politeka.net, Чехова выложила фото в своем микроблоге в Инстаграм. На них она вместе с 7-летним сыном Соломоном и их домашним питомцем, собачкой, по кличке Картошечка. Семья гуляет на свежем воздухе на территории одного из загородных подмосковных отелей.

На Анфисе синяя шапка-ушанка, длинное дутое пальто темно-зеленого цвета, черные штаны и серые ботинки. На мальчике яркая синяя курточка, под которой черная дутая жилетка, вязаня шапочка серого цвета, темные штаны и такого же оттенка сапожки.

"Судя по фото, как будто я с Монблана не уезжала☺️ А на самом деле, я в Подмосковье, в моём любимом отеле... 🥰 Здесь горячие бассейны под открытым небом, шикарные домики, куча детских и взрослых развлечений, вкуснейшая еда и свежайший воздух!", - подписала кадры Чехова.

Примечательно, что поклонники знаменитости больше обратили внимание на питомца, чем на ребенка. Французский бульдог Картошечка умилил всех. Некоторые даже переживали за песика, не холодно ли ему.

Также, по мнению пользователей сети, Анфисе следовало бы просто погулять с ребенком и не устраивать фотосессию.

"Красавец, в модной кофте😍"

"Какая серьёзная собака😮"

"А у Картофании такой модный жакетик с совой👏"

"Зачем фоткать каждую секунду своей прогулки?? Погуляйте спокойно с ребенком"

"Чудесные фотографии"

"И Картошечка отдыхает 🤗"

"Там этот свежий воздух очень портят очистные сооружения. Которые воняют на весь этот красивый парк"

"Жаль,что Картошка мерзнет,нет у нее комбинезона😰"

"Наконец -то семья! Картоха супер- пупер! Солик- красавчик!🎉🎊"

Ранее мы сообщали, Чехова после нового года успела побывать на французском горнолыжном курорте Шамони. Ведущая, судя по фото, приехала туда не на лыжах кататься, а, как она сама писала "напиться шампанского и наесться яств". Так, она поделилась кадром, на котором предстала в полуголом виде. В частности, из одежды на ней были только трусики телесного цвета, что кажется, будто их и нет вовсе, и пуховое одеяло, в которое она завернулась.

В таком пикантном виде Анфиса вышла на лоджию отеля - и, то что вокруг заснеженные вершины и, естественно, мороз, ей ни по чем. Чехова назвала такое развлечение "постельным слаломом".

Напомним, Чехова огорошила фото с огромным и мохнатым.

А еще Politeka писала, что роскошная Чехова устроила горячую фотосессию на дюнах.