Меган Маркл подписала контракт со студией Disney ради африканских слонов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт на закадровый дубляж с Диснеем в обмен на денежное пожертвование благотворительной организации слонов в Африке. Об этом сообщают The Daily Mail.

Меган Маркл записала голос для Диснее еще до того, как отправиться в Канаду на шестинедельный отпуск на Рождество.

Договор был подписан взамен на пожертвования Слонам Без Границ, организации, которая занимается сохранением дикой природы и помогает защитить животных от браконьерства.

Информация просочилась в СМИ после того, как принц Гарри и Меган объявили 8 января о своем намерении уйти с королевской семьи.

Теперь же договоренность с Диснеем намекает на будущие карьерные планы Меган, которая может использовать свой статус знаменитости, чтобы принести пользу природе.

В СМИ вспомнили, что еще на премьере фильма «Король лев» в июле в Лондоне Меган, казалось, намекнула, что ей было трудно смотреть анимационный фильм. Ведь там животные существуют в дикой природе.

Напомним, что семья Меган Маркл негодует из-за «козней» свой звездной родственницы. Как известно, на днях стало известно о намерении Меган Маркл и принца Гарри более не жить королевской жизнью. Из-за того, что супруги хотят отказаться от статуса членов монаршей семьи, в СМИ поднялась шумиха. Высказалась на этот счет и сестра Меган Саманта.

54-летняя Саманта Маркл дочь Томаса Маркла, отца Меган от первого брака считает, что Меган и Гарри «выписывают пощечину» многовековым традициям, британской короне и вообще – чуть ли не всем мыслимым устоям этого мира

По мнению Саманты, Меган прекрасно знала, что после того, как та выйдет за принца ее жизнь кардинально изменится и вообще, что ее младшая сестра немного «переигрывает».

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.