Муж Таисии Повалий Игорь Лихута рассказал неожиданную информацию о матери артистки

Оказалось, что 78-летняя Нина Даниловна в мире гаджетов, мессенджеров и прочих средств электронной коммуникации она чувствует себя как рыба в воде. Более того, всю технику она освоила самостоятельно. А недавно и вообще огорошила зятя своей просьбой, пишут «Дни.ру».

Каждый день Нины Даниловны начинается с просмотров ленты новостей "Инстаграма" и "Фейсбука". Она знает, что такое "расшерить", "написать в директ". У нее два современных мобильных телефона на разных операционных системах.

"Один теща использует для чтения религиозной литературы, а на другом у нее установлены все возможные мессенджеры – "Вотсап", "Вайбер", "Скайп", – рассказал Игорь Лихута.

Он сам был удивлен, как она пользуется раздичными приложениями.

"Я помню, мы с Таей прилетели в какой-то дальний город на гастроли и написали маме, что все в порядке, что мы на месте. Вдруг сигнал. Оказалось, это голосовое сообщение от Нины Даниловны: "Спокойной ночи, дети!". Она сама научилась отправлять, чем нас немало удивила!", - рассказал муж Таисии Повалий.

Вообще, всю модную технику Нина Даниловна освоила самостоятельно, хотя ей в ту пору было уже 73 года.

"Мы очень рады, что мама всем этим занимается – тут и общение, и информация, и работа для мозга, и моторика пальцев, что крайне важно в таком возрасте", – говорит Игорь Лихута.

А перед Новым годом он был ошарашен просьбой тещи: "Игорь, купи мне "Айпад"

«Она пояснила мне, что хочет теперь планшет освоить, ведь у всех молодых он в руках сегодня, и ей интересно разобраться, что там да как, Я, признаться, меньше всего этого ожидал", - рассказал муж Таисии Повалий.

Напомним, Таисия Повалий откровенно призналась, что чуть не умерла из-за своей собственной ошибки.

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