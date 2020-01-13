Известная украинская певица Регина Тодоренко показала сына Михаила

На фото Регина сидит на ступеньках и держит малыша, а сам мальчик стоит на ножках. Фотографию, судя по отметке, делала сестра Тодоренко Аня. Регина в этот раз позировала в белых носках, штанах и пиджаке, а волосы собрала в высокий хвост. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Первым отметился под фото Влад Топалов, муж Регины. Он оставил десятки сердечек.

Фанаты также начали активно обсуждать снимок:

"Какая красивая фотография!!!Регина, очаровательно!!", "С праздником! Такие хорошие)))", "какой милый Мишка", "Топалыч", "Такая вы тут красивая! В домашней обстановке, трепетно разделяющая интерес сына. Хвост на голове, отсутствие мейка не портит нисколько. Как важно быть собой. Инстаграм заставляет многих казаться лучше, приравнивать себя к каким-то стандартам.. И вот среди этого шума такие фото просто бальзам на душу.", "Не пойму на кого похож", "мне кажется он копия Регина".

Ранее мы сообщали, что Тодоренко показала фигуру после жаркого отдыха.

На фан-аккаунте поклонники также постоянно демонстрируют фото с отдыха артистки. Однако, в этот раз в Инстаграме появились кадры звезды, сделанные еще в прошлом году, во время предыдущего отпуска Регины. Звезда позировала в купальнике с глубоким декольте, прикрытого завязками-кольцами.

«Фото 2019-го года:) #регинатодоренко», – коротко подписала новый кадр звезда.

Сообщалось, что Тодоренко неожиданно вернулась в Одессу без Топалова.

Так, днем ранее Регина рассказала о своем новом путешествии и отдыхе. При этом на новом фото в Инстаграм звезда показала фигуру в купальнике, позируя вместе со своим ребенком Майклом.

Однако, в этот раз в Инстаграм появились кадры звезды, сделанные в привычном дурашливом стиле.Как выяснилось, артистка вернулась домой в Одессу, причем без супруга Влада Топалова. Девушка отметила, что ветренная погода в ее родном городе уже успела стать ее личным парикмахером.

Напомним, Топалов признался, что происходит с Тодоренко

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