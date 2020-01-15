Украинская актриса Ольга Сумская опубликовала фото того, как она с семьей праздновала Старый новый год

Артистка разместила несколько фотографий в своем Инстаграм, пишет Рoliteka.net.

Так, на одном из снимков Ольга позирует со своей младшей дочерью Анной и мужем Виталием Борисюком. Также дочь и муж держат в руках маленьких собачек. Семейство позировало у елки.

Для посиделок с родными семья выбрала уютные свитера разных цветов.

"Празднуем Маланку вместе! 🥂Со Старым Новым годом, друзья! 🎄🤩 Пусть все старое останется в прошлом и придет новое, хорошее и радостное в каждый дом! ❤️", - написала звезда.

Кроме фотографии артистка разместила кадры, на которых показала несколько блюд праздничного стола.

За восемь часов пост звезды собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"С новым годом вашу семью!Всех благ!!💞", "Спасибо Со Старым новым годом 🙂", "Счастья Вам и добра вашему дому!", "Спасибо! И вас с святами❤️", " "Какие вы красивые 👍 С праздниками вас!", "Милашки💕", " "С праздниками Вас, моя любимая актриса 👍👍❤️❤️❤️❤️👏👏", "С праздником! Только добра в новом году! 😊", "Какие, красавицы", "Спасибо, и Вас со Старым Новым годом !! Всего Лучший , Оля Вам и Вашей семье !! "," Какая же вы молодец ",- написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Сумская ошарашила поклонников заявлением о беременности.

Речь о старшей дочери актрисы. 29-летняя Антонина Паперная в начале этого года выдала "округлившийся" секретик, поделившись фото в своем микроблоге в Инстаграм.

Примечательно, что совсем недавно, в августе 2019, у Антонины и ее супруга, актера Владимира Яглыча родилась дочь Ева.

Ранее мы писали, что Ольга Сумская в канун Рождества поделилась секретом главного праздничного блюда – кутьи.

По словам актрисы, ее секретным ингредиентом являются ложка коньяка и добавила, что «такую кутью можно есть три раза в день всю неделю и не надоест».

Напомним также, что Сумская опубликовала серию снимков, на которых запечатлела себя без грамма косметики, а также в махровом халате.

Напомним, Винник встал между Сумской и ее мужем: Он умеет подарить себя женщинам.

Как сообщала Politeka, Сумская показала очень смелое фото на пляже.

Также Politeka писала, что полуголая Роксолана показала себя без макияжа.