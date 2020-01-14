Инстаграм-модель Кейлен Уорд рассылала свои фото в обнаженном виде в обмен на пожертвования в фонд борьбы с лесными пожарами в Австралии
"Мой Инстаграм заблокировали, моя семья отвернулась от меня, в мой парень сказал, что не будет со мной общаться, после того твита, но, черт побери, я спасла коал",- написала она в Твиттере.
Ранее Уорд объявила своеобразный конкурс в соцсетях. Она пообещала прислать свое фото в обнаженном виде каждому, кто пожертвует $10 тыс. и более в фонд борьбы с пожарами в Австралии.
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"Каждые 10 долларов, которые вы жертвуете = одна обнаженная фотография от меня вам в ЛС", - написала Уорд.
Позднее стало известно, что усилиями девушки удалось собрать $500 тыс. помощи для ликвидации последствий масштабных лесных пожаров в Австралии.
Ранее мы писали, что украинская телеведущая Леся Никитюк отреагировала на трагедию в Австралии. В своем микроблоге звезда опубликовала милое фото с кенгуру.
«Из-за апокалиптических пожаров в Австралии погибли почти полмиллиарда животных и сгорело более 14,5 миллиона акров земли - это в 6 раз больше, чем во время пожара в 2019 в Амазонии! Почти 30% коал погибли, потому что медленные животные не в состоянии покинуть пламя", - написала она.
Напомним, значительная часть континента охвачена огнем, из-за чего погибло несколько спасателей-волонтеров и сотни тысяч животных. Количество очагов возгорания при этом уже перевалило за сто штук.
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