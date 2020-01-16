Скандальные российские певцы Валерий Сюткин и Александр Серов готовятся провести концерты в Киеве

Ранее оба артиста открыто поддерживали действия России против Украины, однако теперь решили, что это не помешает им выступить в Киеве. Так, Серов планирует провести свой концерт во Дворце Украина 23 марта, а Сюткин хочет выступить 27 апреля.

Об этом написал в своем Фейсбук нардеп Владимир Арьев. Он сообщил, что обратился в СБУ с просьбой запретить российским певцам въезд в Украину. Депутат обосновывает это тем, что оба артиста не скрывали, что поддерживают политику Путина в отношении нашей страны. Арьев направил СБУ соответствующее письмо, под которым подписались более 30 других нардепов. В своем обращении Арьев отмечает, что артисты, выступавшие перед оккупантами в Крыму или поддержавшие аннексию, не должны иметь возможность зарабатывать в Украине.

Он также обратил внимание СБУ на то, что концерты Серова и Сюткина вряд ли пройдут спокойно с учетом указанных фактов, поэтому их выступления затрагивают еще и вопрос безопасности.

Стоит отметить, что многие украинцы в соцсетях вспоминают о том, как Серов и Сюткин отмечались антиукраинскими высказываниями или поступками. Так, Сюткин в свое время назвал захват Крыма «блестящей спецоперацией России».

В свою очередь, Серов в 2017 году выступал на аннексированном полуострове и попал в базу «Миротворец». При этом он по какой-то причине не был внесен в «черный список» Минкульта и поэтому ему не запрещено въезжать в нашу страну.

Отметим, что ранее скандальный Серов попал в ЧП у себя на родине в России. Сообщалось, что оно произошло еще в конце прошлого года.

Во время отдыха в одном из подмосковных кафе началась потасовка, в ходе которой один из нападавших достал пистолет и открыл огонь по Александру Серову. Певец рассказал о том, что после перестрелки его госпитализировали в больницу, где медики извлекли пулю.

Напомним, Александра Серова расстреляли под Москвой: появилось срочное обращение.

Как сообщала Politeka, любитель Путина собрался с концертом в Киев: «Провел аннексию блестяще».

Также Politeka писала, что сын любителя Путина Табакова развлекается в центре Киева, такого им не простят.