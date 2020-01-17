Российский певец Григорий Лепс заявил, что Россия не воюет с Украиной и что "украинцы между собой там пытаются разобраться"

"Надежда есть, что всё нормализуется, всё забудется, как страшный сон. И мы будем жить, как и раньше— дружно, в мире и согласии. Да мы и сейчас, в принципе, неплохо живём. Мы же не воюем с Украиной. Это украинцы между собой там пытаются разобраться. Пусть разбираются", – отметил Лепс.

Ранее мы писали, что Лепс в одном из интервью выразил свою позицию по ситуации в Украине: «Я гражданин своей страны, я уважаю своего президента и все, что он делает, я считаю правильным. Я ему доверяю, я его уважаю, я его ценю».

Он также прокомментировал аннексию Крыма: «Поддерживаю ли я то, что произошло в Крыму — вопрос двоякий. И так, и так можно повернуть. Но для России, наверное, очень выгодно иметь Крым. Но если президент нашей страны так решил, значит так тому и быть».

При этом, комментируя ситуацию в Украине, Лепс отметил: "Искренне жаль, что так происходит и гибнут люди. Я бы до конца отработал свой тур, если бы люди не гибли.

Напомним, что Лепс не сдержался и резко высказался о новом ставленнике Путина.

Напомним, Лепс сделал скандальное заявление об оккупации Крыма.

Как сообщала Politeka, Григорий Лепс поплатился за любовь к Путину.