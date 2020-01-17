Актрисы популярного, в том числе в Украине, сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли, Сельма Эргеч, Нур Феттахоглу – и на экране и в жизни – настоящие красавицы

Правда, их киношное амплуа, как оказалось, во многом отличается от того, какие женщины на самом деле, так сказать, в жизни. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram артисток и публикации в других соцсетях.

Главная и наиболее известная из них - Мерьем Узерли. Рыжеволосая красавица, которая сыграла Хюрем, пленившую своей красотой султана Сулеймана, досталась характерная роль, а в жизни Мерьем – просто душка. Актриса и модель часто постит в сети фото с дочерью, но и о себе любимой – не забывает: масса ярких фотосессий, выходов в свет и т. д.

Нур Феттахоглу – самая строгая экранная героиня сериала, она играла первую жену Сулеймана и мать его первенца. В жизни, как оказалось – актриса просто потрясающе «легка», весела и проста в общении. Об этом свидетельствуют ее фото из сети.

Роль сестры султана Хатидже досталась Сельме Эргеч. Невзрачная, по мнению многих поклонников, на экране, но просто светящаяся красавица в жизни. В прошлом модель, она знает толк в стильных нарядах и эффектных фотосэтах.

Напомним, ранее Мерьем предстала со статуэткой при свете дня в декорированном неброскими блестками платье-чехле с прозрачной сеточкой в виде рукава. Сдержанная укладка, глубокий взгляд, неяркий макияж - артистка в этот раз выглядела просто превосходно.

Ранее Мерьем показалась в компании известного ведущего и специалиста в стиле в подобном наряде, но нынешней образ превзошел все ожидания модников и поклонников актрисы.

В комментариях под публикацией фолловеры пишут о том, что награда, как Лучшей актрисе вполне заслужена и что наполовину немка, наполовину турчанка - просто настоящий "бриллиант" современного шоу-биза.

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