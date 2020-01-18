Турецкая актриса Нур Феттахоглу прославилась благодаря сериалу "Великолепный век", где она сыграла роль первой жены Сулеймана — Махидевран Султан

Героиня Нур крайне мало улыбалась в сериале, переживая сначала за внимание со стороны Султана, а потом — за своего сына.

А вот в жизни она улыбчивый и счастливый человек.

В своем Instagram Нур часто делится снимками с дочерью Елисой, публикует фото, на которых позирует без макияжа или запечатлена в домашней остановке.

Судя по публикациям с соцсетях, актриса продолжает сниматься в турецких сериалах, а порой снимается для рекламных роликов.

В личной жизни актрисы сейчас также все в порядке. Она вышла замуж за бизнесмена Левента Везироглу, которому в 2016 году родила дочь.







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Мерьем предстала перед поклонниками в самолете, звездная дама написала в подписи к фото, вероятнее всего, о том, что устала.

На снимке она позирует в закрытой одежде и очках, но явно видны ее объемные губи - некоторые поклонники пишут под снимком, что модель несколько злоупотребляет уколами, а ее губы и без инъекций прекрасны.

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