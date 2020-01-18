Популярный британский актер Дерек Фаулдс умер на 83-м году жизни.

Как сообщили родственники актера, Дерек Фаулдс не пережил пневмонию, которая дала осложнения на сердце.

«Он умер в Royal United Hospital 17 января 2020 года в возрасте 82 лет от осложнения сердечной недостаточности и сепсиса, которые возникли после того, как он страдал от пневмонии», - сообщили журналистам родственники актера.

Дерек Фаулдс больше всего запомнился зрителям по роли в ситкоме «Сердцебиение», в котором он играл на протяжение 18 лет. Сначала его герой был сержантом местной полиции, после чего руководил почтой и даже открыл паб. Он также снимался в фильме «Да, господин министр» и играл роль «Мистера Дерека» на детском шоу. В начале 2000-х Фаулдс перестал сниматься в фильмах, но в 2015 году выпустил биографию, в которой рассказывал о том, что начал актерскую карьеру ради удовольствия.

Родственники и коллеги с любовью отзываются о Фаулдсе. Его помощница Хелен Беннетт заявила, что более приятного человека невозможно встретить, а Бэзил Браш (вымышленная лиса из детского шоу ВВС, в котором снимался Фаулдс) написал в блоге, что актер останется его лучшим другом навсегда. Коллега Фаулдса по «Серцебиению» Джейсон Дарр назвал его великим актером и добрым человеком. Он заявил, что дорожит воспоминаниями о работе с ним.

Кстати, Фаулдс дважды был женат. У него есть двое детей.

Отметим, что в 2019 году мир простился с десятками выдающихся артистов, певцов и других деятелей искусства. Поклонники простились с Карлом Лагерфельдом, Люком Перри, Юлией Началовой. Кроме этого, в 2019 году скончались солисты групп Roxette и The Prodigy.

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