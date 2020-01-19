Відома телеведуча Лілія Ребрик удвох з чоловіком насолоджується романтичним відпочинком на райських островах
На сторінці в соціальній мережі Instagram Лілія Ребрик розмістила яскраві знімки, зроблені під час відпустки на Мальдівах, пише Politeka.net
На фото Лілія в довгому пляжному сарафані відображена в обнімку зі своїм коханим чоловіком Андрієм Диким на тлі блакитного неба і пальм. Їхні обличчя так і світяться щастям, адже теледіва давно мріяла про відпочинок саме на Мальдівських островах.
«З тобою, хоч на край світу», - лаконічно підписала знімок ведуча.
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Крім того Ребрик розмістила відео, на якому насолоджується купанням в океані, також вона не забула привітати фоловерів з релігійним святом-Хрещенням, яке православні відзначають 19 січня.
«Зі святом Водохреща! Ніколи не стрибала в ополонку, але, можливо, коли зважуся, хто знає ... 🤔. А ви будете занурюватися сьогодні? Усім багато радості та незабутніх вражень. ❤️», - написала Лілія Ребрик.
Користувачі мережі засипали ведущуюй компліментами і побажали їй добре відпочити.
"Позитив від вас виходить...Любов чиста . світла!!! Будьте щасливі", " Ви дуже гарна пара))", "Якогось неймовірно красивого кольору вода! В цьому році які вже ополонки 😆 зими як не було, так і немає 🤗 ",
" Вода просто космічного кольору😍", " Боже!!!Яка краса 😍 Зі святом Вас!",
"Класссс ви заряджаєте позитивом!!!",
"Гарного вам відпочинку, так приємно дивитися на вас 🌼🌼💖💖", - пишуть захоплені передплатники в мережі.
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