Переполох с народной артисткой РФ Ниной Руслановой произошел 19 января. По данным россСМИ, она резко плохо себя почувствовала
Одним из российских новостных ресурсов сегодня, в воскресение, 19 января ранее сообщалось о том, что в Москве была госпитализирована актриса Нина Русланова. В сообщении речь шла о том, что у неё проблемы с сердцем, пароксизм предсердий и она находится под наблюдением врачей.
Однако спустя всего пару часов дочь Нины Руслановой Олеся Рудакова информацию о госпитализации актрисы опровергла российскому Интерфаксу. На вопрос журналистов о том, правда ли, что Нина Русланова находится под наблюдением врачей, ее дочь сказала:
«Нет, это не так. Мы не знаем, в какую больницу нас "госпитализировали"».
Нина Русланова советская и российская актриса театра и кино, ее фильмография впечатляет - более 140 ролей в фильмах, среди которых "Настройщик" Киры Муратовой, "Познавая белый свет", "Короткие встречи", "Мой друг Иван Лапшин" и "Афоня" и другие.
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Напомним также, 26 декабря 2019 года в возрасте 86 лет умерла Г алина Волчек. Поклонники и звезды шоу-бизнеса были шокированы грустным известием. Причиной смерти стали отеки головного мозга и легких. Утром у Волчек начали отказывать органы. К вечеру актрисы не стало.
Провести в последний путь артистку пришли десятки поклонников, ее коллеги и ученики, общественные и культурные деятели, среди которых известные артисты.
Ранее сообщалось о том, что музыканты петербургской рок-группы Animal ДжаZ попали в страшное ДТП в Ульяновской области.
Авария произошла 13 января по дороге в Самару с вокалистом Александром Красовицким и клавишником Александром Заранкиным. Из-за гололеда машину артистов занесло прямо в отбойник. К счастью, они родились в рубашке и не пострадали.
Фото изувеченного автомобиля выложил в своем микроблоге в Инстаграм Красовицкий.
По словам звезды, данное событие напомнило ему, что нужно жить как в последний раз.
Напомним, звезду российского кино срочно увезла скорая: "Ноги онемели, резкая боль и..."
Как сообщала Politeka, Волчек перед смертью раскрыла правду о детях Пугачевой: всплыла переписка, о которой никто не знал.
Также Politeka писала, что смерть Галины Волчек прервала спектакль, артисты плачут за кулисами.