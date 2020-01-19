Переполох с народной артисткой РФ Ниной Руслановой произошел 19 января. По данным россСМИ, она резко плохо себя почувствовала

Одним из российских новостных ресурсов сегодня, в воскресение, 19 января ранее сообщалось о том, что в Москве была госпитализирована актриса Нина Русланова. В сообщении речь шла о том, что у неё проблемы с сердцем, пароксизм предсердий и она находится под наблюдением врачей.

Однако спустя всего пару часов дочь Нины Руслановой Олеся Рудакова информацию о госпитализации актрисы опровергла российскому Интерфаксу. На вопрос журналистов о том, правда ли, что Нина Русланова находится под наблюдением врачей, ее дочь сказала:

«Нет, это не так. Мы не знаем, в какую больницу нас "госпитализировали"».

Нина Русланова советская и российская актриса театра и кино, ее фильмография впечатляет - более 140 ролей в фильмах, среди которых "Настройщик" Киры Муратовой, "Познавая белый свет", "Короткие встречи", "Мой друг Иван Лапшин" и "Афоня" и другие.

Напомним также, 26 декабря 2019 года в возрасте 86 лет умерла Г алина Волчек. Поклонники и звезды шоу-бизнеса были шокированы грустным известием. Причиной смерти стали отеки головного мозга и легких. Утром у Волчек начали отказывать органы. К вечеру актрисы не стало.

Провести в последний путь артистку пришли десятки поклонников, ее коллеги и ученики, общественные и культурные деятели, среди которых известные артисты.

Ранее сообщалось о том, что музыканты петербургской рок-группы Animal ДжаZ попали в страшное ДТП в Ульяновской области.

Авария произошла 13 января по дороге в Самару с вокалистом Александром Красовицким и клавишником Александром Заранкиным. Из-за гололеда машину артистов занесло прямо в отбойник. К счастью, они родились в рубашке и не пострадали.

Фото изувеченного автомобиля выложил в своем микроблоге в Инстаграм Красовицкий.

По словам звезды, данное событие напомнило ему, что нужно жить как в последний раз.

Напомним, звезду российского кино срочно увезла скорая: "Ноги онемели, резкая боль и..."

Как сообщала Politeka, Волчек перед смертью раскрыла правду о детях Пугачевой: всплыла переписка, о которой никто не знал.

Также Politeka писала, что смерть Галины Волчек прервала спектакль, артисты плачут за кулисами.