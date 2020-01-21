Несколько дней назад певица Кристина Орбакайте отпраздновала с семьей Старый новый год и опубликовала соответствующее фото

Для празднования артистка выбрала черное полупрозрачное платье, украшения, сделала красивую прическу и темный макияж.

Эксперт передач на каналах СТС и НТВ Ирина Макурина прокомментировала образ знаменитости.

По совам Макуриной, ей нравится образ Орбакайте, ведь он создал праздничное настроение, пишет Экспресс газета. Шифон сделал образ легким и звезда похожа на "фею". А массивное украшение в виде цветка гармонирует с крупными чертами лица Кристины.

Также эксперту понравился наряд дочери Клавдии.

Девочка смотрелась в голубом платье хорошо, но оно показалось Макуриной великоватым.

Глава семейства выбрал странный наряд, чем испортил общий праздничный образ.

Ирина Макурина уверена, что брюки нужно было дополнить рубашкой и пиджаком, а свитер, хоть и забавный, но не подходит для праздника.

Напомним, Кристина Орбакайте показалась в компании Игоря Николаева. Артист отмечал 60-летие и певица поспешила поздравить давнего знакомого.

На представленной фотографии Орбакайте в розовом топе, который открыл ее плечи, а Николаев - в рубашке и пиджаке.

Ранее мы писали, что Кристина Орбакайте показала свою младшую дочурку.

На новых опубликованных кадрах певица выглядит сдержанно, правда, одежда немного мрачновата.

Главное, что на видео заслуженная артистка РФ засветила свою дочь Клавдию. Девочка была рядом со своей знаменитой мамой в гримерке. Девчонки "наводили красоту" у зеркала, в том числе - наносили на лица макияж. Кристина даже немного строго сказала дочери на этот счет, мол, "Не перебарщивай!".

Напомним также, что 48-летняя Орбакайте выложила в своем микроблоге в Инстаграм видео, как она вместе с 7-летней дочкой Клавдией катается на карусели в центре Москвы.

В кадре они с девочкой сидят в кабинке, вокруг огни и остальной праздничный антураж. Кристина улыбается и кричит "круто", пока карусель кружится, а ее волосы развеваются на ветру. Малышка при этом восхищается видами на Кремль.

Напомним, что дочь Пугачевой Орбакайте порезвилась на карусели возле Кремля: "Вот почему нас не пустили на Красную площадь..."

Как сообщала Politeka, 7-летняя внучка Пугачевой поразила внешним видом, Орбакайте не сдержалась: "Не перебарщивай!"

Также Politeka писала, что Пугачева бы одобрила: Орбакайте в "ошейнике" поразила видом в компании легенды эстрады