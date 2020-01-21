На 84-м году жизни не стало актера театра и кино Уильяма Богерта

Знаменитость умер в Нью-Йорке 12 января, причина смерти не сообщается.

Богерт был известен по таким фильмам, как «Идеальное убийство», «Собачий полдень», «Небеса могут подождать», «Военные игры». Кроме того, актер появлялся в популярных сериалах, которые полюбились украинскому зрителю: «Девочки Гилмор», «Коломбо», «Чертова служба в госпитале Мэш», «Мелроуз Плэйс», «Третья планета от Солнца», «Закон и порядок. Специальный корпус» и других.

В 1964 году Богерт снялся в «Признании республиканца» для Линдона Б. Джонсона на президентских выборах того же года в США. Богерт был республиканцем, что было обязательным требованием для кастинга.

В июле 2016 года Богерт оскандалился, когда во время съезда, который выдвинул Дональда Трампа в качестве кандидата в президенты от республиканцев, появился в репризе объявления с фразой: «Он пугает меня».

Актер был женат на Эрен Озкер, известной благодаря своей работе с куклами. Ее не стало в 1993 году.

Ранее мы сообщали, мир всколыхнуло известие о смерти Кристофера, сына легендарного автора "Властелина колец" Рональда Руэла Толкина. Мужчине было 95 лет. Он умер во французской коммуне Драгиньян.

Практически всю жизнь Кристофер редактировал книги отца, даже после его смерти. Кроме того он был профессором Оксфордского университета и возглавлял организацию «Наследие Толкина», которая обладала правами на все сочинения его отца.

Также мы сообщали, в Голливуде недавно попрощались с известной актрисой Нормой Майклз. Украинцы ее помнят по ролям в фильме «Не шутите с Zоханом!», «Сумасшедшие», «Отличница легкого поведения», «Незваные гости», а также сериалам «Бруклин 9-9», «Король Квинса». Актрисы не стало 11 января, на момент смерти ей было 95 лет.

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