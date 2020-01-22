Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша показала себя в зеркало и пожаловалась на диспропорции своего тела

На кадрах Маша стоит перед зеркалом и жалуется, что у нее нет нормальных штанов. Ведь у Поляковой тонкая талия и длинные ноги, и любые штаны на нее короткие. При этом дочь певицы позирует и показывает, насколько они короткие. Ногами знаменитость пошла точно в маму. Впечатляет и длина волос Маши, ведь они ей почти по пояс. На фоне можно увидеть картину, которая висит сзади младшей Поляковой. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором кадра Маша поигралась с фильтрами и показала свое лицо в веснушках. Она уже сменила локацию и сидит за столиком летнего кафе.

Фанаты не смогли оставить комментарии или поставить лайки под кадрами. Они были опубликованы в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что украинская певица Оля Полякова со своей дочерью устроила горячую фотосессию в облегающих купальниках.

Известно, что Полякова 17 января отметила свое 36-летие и в подписи к снимкам напомнила, что она все еще молода несмотря на уже взрослую дочь.

"Когда дочь уже с тебя ...))) а ты все ещё телочка)))", - прокомментировала данный снимок певица.

На фото Оля и ее дочь Мария предстали на кадре в купальниках. Полякова старшая выбрала белый, а Мария облачилась в темно-бирюзовый. Красавицы застигли на фото в довольно пикантной позе, расставив ноги.

Сообщалось, что повзрослевшая дочь Поляковой показала формы в купальнике.

Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Мария показала формы во время отдыха за границей.

Так, Маша позирует в желтом купальнике и очках. В ушах торчат AirPods. Дополнял образ девушки элегантный кулон.

«Задайте мне вопрос», - предлагает она.

Уточним, что на следующих кадрах Маша Полякова отвечает на вопросы поклонников.

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