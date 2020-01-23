Телеведущий и пародист Максим Галкин опубликовал очередное видео со своей дочерью Лизой.

Видео, на котором малышка исполняет французскую песню, Галкин опубликовал на своей странице в Инстаграм, сообщает Рoliteka.net.

Судя по видео, его снимала жена Галкина, примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Исполняя песню, Лиза традиционно ведет себя очень ярко и артистично. Она делает правильные акценты, улыбается и подтанцовывает в такт песне.

Поклонники звездной пары и их детей традиционно рассыпались в комплиментах маленькой артистке.

«Лизочка просто невероятная! Невозможно не любить!!», «Это просто нереально мило», «Какая классная! Маленькая Обаяшка!», «Лиза очень талантливая девочка...и поет и танцует», «Макс, ты просто издеваешься, и рвешь наши сердца.. Я, поняла это дети Посланные Вселенной, спасти наш никудышний Мир!!!! Лиза, просто Чудо!!!! Обожаю и очень люблю!!!», «Какая умничка, талантливая девочка!!», «Конечно, молодец!!!! Жалко детей, у которых нет таких возможностей, а дар от природы есть».

Много похвалы Лиза получила от звездных подписчиков. Ее выступление прокомментировала Яна Рудковская, Алика Смехова, Наталья Королева, Оля Полякова и даже Филипп Киркоров. Отметим, что Пугачева лично ответила на комментарий бывшего супруга.

Одна из поклонниц спросила у Галкина, почему тот не берет детей на свою передачу, где малыши демонстрируют свои таланты.

«Максим, когда Ваши дети, начнут учувствовать в вашей программе... Они у Вас не менее талантливые... Не скромничайте, пригласите своих детей на программу, они заслуживают этого, это мнение зрителей Ваших. Детки Ваши просто умнички...», - отметила поклонница.

Как известно, дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина имеют множество талантов. Они поют, танцуют, занимаются плаваньем. Звездные родители вкладывают максимум времени и средств в развитие детей. Максим Галкин очень гордиться малышами и регулярно публикует видео из их повседневной жизни.

Напомним, что дети Галкина и Пугачевой поразили жутким развлечением, кадры взорвали сеть: "усыпительное дайте".

Как сообщала Politeka, Галкин похвастался видео с 6-летним сыном, его талант поражает.

Также Politeka писала о том, что раскрылась связь детей Пугачевой с тяжелобольной Галиной Волчек.