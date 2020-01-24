Российская балерина Анастасия Волочкова будоражит сеть своей эпатажностью 

Звезда недавно отдыхала в Таиланде, откуда публиковала различные фото в купальниках, пишет Рoliteka.net. Пользователи сети по-разному реагировали на яркие снимки звезды: одни восхищались, другие же наоборот - писали гадости. 

Балерине даже пришлось закрыть комментарии, чтобы не читать о себе плохого. К тому же, 20 января Волочкова праздновала день рождения, и, видимо, решила не портить себе настроение плохими сообщениями. 

Стоит отметить, что в своем Инстаграм звезда часто упоминала, что у нее есть любимый человек. А недавно даже рассказала о предстоящей свадьбе.

Приехав на Родину, во время празднования дня рождения, артистка назвала дату торжества. По ее словам, скорее всего, свадьба состоится 20 октября этого года. 

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Звезда планирует, что у нее будет семь свадебных платьев и, возможно, бриллиантовая корона.

Пока имя возлюбленного балерина тщательно скрывает, хотя и хвастается от него подарками. В частности, огромным букетом роз, который он приподнес ей на празднование 44-летия. 

А сейчас предлагаем полюбоваться шпагатами невесты: 

Напомним, звезда сделала несколько постов, на которых похвасталась подарками на день рождения. 

На одном из снимков Анастасия позирует в окружении роз, а  вруках у нее букет из красных перцев. 

В посте артистка рассказала, что выявила съедобный букет из перцев от друзей среди белых роз от любимого. 

Ранее мы писали, что звезда решила поблагодарить за подарки и рассказала в несколько надменной форме, как "купается в любви и популярности".

На видео звезда находилась на диване, в красном худи. 

Пользователи сети Инстаграм не были рады новой публикации и завалили гневными комментариями.

Напомним также, что Волочкова позировала, прикрываясь банным веником и похвасталась обнаженными формами прямо на снегу. При этом видно, что Анастасия снова купалась в ледяной купели, которая, как она считает, продлевает ей здоровье и укрепляет иммунитет. 

Сама поза Анастасии выглядит несколько неестественно. 

Напомним, Волочкова оскандалилась букетами от любимого

А еще Politeka писала, что Волочкова на дне рождения публично обласкала чужого мужа

Также Politeka сообщала, что Волочкова озадачила небрежным видом в собственный день рождения