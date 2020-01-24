Російська балерина Анастасія Волочкова розбурхує мережу своєю епатажністю

Зірка нещодавно відпочивала в Таїланді, звідки публікувала різні фото в купальниках, пише Рoliteka.net. Користувачі мережі по-різному реагували на яскраві знімки зірки: одні захоплювалися, інші ж навпаки - писали гидоти.

Балерині навіть довелося закрити коментарі, щоб не читати про себе поганого. До того ж, 20 січня Волочкова святкувала день народження, і, мабуть, вирішила не псувати собі настрій поганими повідомленнями.

Варто відзначити, що в своєму Instagram зірка часто згадувала, що у неї є коханий чоловік. А нещодавно навіть розповіла про майбутнє весілля.

Приїхавши на Батьківщину, під час святкування дня народження, артистка назвала дату торжества. За її словами, швидше за все, весілля відбудеться 20 жовтня цього року.

Зірка планує, що у неї буде сім весільних суконь і, можливо, діамантова корона.

Поки ім'я коханого балерина ретельно приховує, хоча й хвалиться від нього подарунками. Зокрема, величезним букетом троянд, який він підніс їй на святкування 44-річчя.

А зараз пропонуємо помилуватися шпагатами нареченої:

Нагадаємо, зірка зробила кілька постів, на яких похвалилася подарунками на день народження.

На одному зі знімків Анастасія позує в оточенні троянд, а в руках у неї букет з червоних перців.

В пості артистка розповіла, що виявила їстівний букет з перців від друзів серед білих троянд від коханого.

Раніше ми писали, що зірка вирішила подякувати за подарунки і розповіла в кілька гордовитій формі, як "купається в любові і популярності".

На відео зірка знаходилася на дивані, в червоному худі.

Користувачі мережі Instagram не були раді новій публікації і завалили гнівними коментарями.

Нагадаємо також, що Волочкова позувала, прикриваючись банним віником і похвалилася оголеними формами прямо на снігу. При цьому видно, що Анастасія знову купалася в крижаній купелі, яка, як вона вважає, подовжує здоров'я і зміцнює імунітет.

Сама поза Анастасії виглядає дещо неприродно.

Нагадаємо, Волочкова оскандалилася букетами від улюбленого

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