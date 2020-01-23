Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram
Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, пишет Politeka.net.
«Может закончиться сменой власти»: в Украине назревает бунт из-за важной реформы
Горбунов похвалился шикарным отдыхом с Осадчей, сеть кипит: «Живут же люди…»
Бывшего мужа Собчак бросили перед свадьбой, стали известны пикантные детали: «Максим любил..»
8-летняя дочь Киркорова поразила внешностью, фото облетело сеть: «просто копия…»
Сама она несколько дней тому назад нарвалась на множество критики со стороны пользователей сети, похваставшись своим "шикарным" отпуском.
Однако множество гневных слов в ее адрес заставили артистку приостановить активность недоброжелателей и пойти на крайнюю меру. Похоже, Волочкова не выдержала и уже через несколько часов на ее странице появилось еще и видео, в котором она заявила, что скроет комментарии, чтобы избавиться от зла в свой адрес.
Сегодня же Анастасия немало взбудоражила сеть очередной выходкой. Артистка прикрылась банным веником и похвасталась обнаженной формой прямо на снегу. При этом Видно, что Анастасия снова купалась в ледяной купели, которая, как она считает, продлевает ей здоровье и укрепляет иммунитет.
Сама поза Анастасии выглядит несколько неестественно, а сама она улыбается, пристально смотря в камеру.
Недавно Волочкова удивила снимком с возлюбленным – таинственным незнакомцем, лицо которого упорно скрывается от окружающих. То ли бойфренд балерины слишком известен, тол и Настя не хочет сглазить свое долгожданное счастье — так или иначе сведений о ее кавалере ничтожно мало.
«На этом фото наши теней я разглядела множество интересных деталей, которые показались мне интересными.😊 В этих песчаных волнушках я увидела интересных чудиков и зверюшек😊 А ножки мои по-прежнему длиннее, чем у моего мужчины😉 #анастасияволочкова #волочкова», – пишет Настя.
Напомним, скандальная Волочкова схватилась за топор
А еще Politeka писала, что развратная Волочкова в откровенном платье превзошла саму себя
Также Politeka сообщала, что скандальная Волочкова ошарашила внешностью в ванной