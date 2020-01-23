Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, пишет Politeka.net.

Сама она несколько дней тому назад нарвалась на множество критики со стороны пользователей сети, похваставшись своим "шикарным" отпуском.

Однако множество гневных слов в ее адрес заставили артистку приостановить активность недоброжелателей и пойти на крайнюю меру. Похоже, Волочкова не выдержала и уже через несколько часов на ее странице появилось еще и видео, в котором она заявила, что скроет комментарии, чтобы избавиться от зла в свой адрес.

Сегодня же Анастасия немало взбудоражила сеть очередной выходкой. Артистка прикрылась банным веником и похвасталась обнаженной формой прямо на снегу. При этом Видно, что Анастасия снова купалась в ледяной купели, которая, как она считает, продлевает ей здоровье и укрепляет иммунитет.

Сама поза Анастасии выглядит несколько неестественно, а сама она улыбается, пристально смотря в камеру.

Недавно Волочкова удивила снимком с возлюбленным – таинственным незнакомцем, лицо которого упорно скрывается от окружающих. То ли бойфренд балерины слишком известен, тол и Настя не хочет сглазить свое долгожданное счастье — так или иначе сведений о ее кавалере ничтожно мало.

«На этом фото наши теней я разглядела множество интересных деталей, которые показались мне интересными.😊 В этих песчаных волнушках я увидела интересных чудиков и зверюшек😊 А ножки мои по-прежнему длиннее, чем у моего мужчины😉 #анастасияволочкова #волочкова», – пишет Настя.

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