Головним героєм ювілейного 10-го сезону шоу "Холостяк" стане Максим - пілот і власник приватної льотної школи в Майамі

Як передає Politeka.net, кадри з новим красенем з'явилися в Instagram-акаунтах телеканалу "СТБ" та журналу "VIVA". Зокрема, йдеться про те, що Макс "впевнений, харизматичний і професіонал своєї справи...".

Українці активно стали коментувати в мережі появу "холостяка", тут же знайшлися й ті, хто нібито знайомий з хлопцем. Деякі стверджують, що Макс "точно не одружиться", а інші пишуть, що він працює другим пілотом в МАУ.

Як би там не було, але поки самою достовірною інформацією про нього є його зовнішність. Принаймні, сподіваємося "оригінал" не буде надто відрізнятися від фото. Частина дівчат, судячи з комментяриями, пошкодували, що не пішли на кастинг, адже Макс якраз в їх смаку. У той же час деякі пані прозвали хлопця "щекастым хом'ячком" через його кругле обличчя.

"Все вірно, тільки Ангели літають😇. Уф, комусь фартоне. 🎆"

"Цей точно не одружиться..."

"точно не одружиться я його добре знаю 😂"

"Вже один наш американець був у першому (ювілейному) сезоні! І що,одружився на американці! Тепер спроба номер два (10-й ювілейний) і теж американець, який до цих пір там нікого не знайшов,а тут збирається"

"😋який красень. І чому я не пішла на кастинг???😫"

"Цей холостяк в МАУ другим пілотом працює, навчався на пілота в Маямі. Думаю, те, що він власник школи в США-телевізійний блеф, чого він тоді в МАУ(Україна) на позиції другого пілота літає????"

"Подивилась відео з холостяком на Віва. Ну на фото кращий. Там такий собі щокастий , лисуватий...🙄😏"

"Моя донька сказала:"Макс - симпатичний, Але до Іраклі йому, як до неба 😄"

"🔥Холостяк Агонь"

"Занадто щокастий... такий собі - хом'ячок 😏"

"Зовні схожий на Андрія, пластич.хірурга одного з сезонів..."

"Такий собі. Не вразив. Особливо його щоки"

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