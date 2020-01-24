Скандальный российский певец Александр Серов пожаловался на Украину на фоне того, что ему могут запретить въезд в страну, тем самым сорвав концерт в Киеве

После того, как Серов объявил о намерении провести концерт в Киеве 23 марта, в Украине напомнили о том, что певец выступал в аннексированном Крыму. В связи с этим его поездка в Украину оказалась под вопросом, а афишу выступления уже успели снять с сайта Дворца «Украина».

Серов прокомментировал разгоревшийся вокруг его концерта скандал в интервью "КП в Украине". Так, певец заявил, что не знает, почему ему хотят запретить въезд в Украину. Явно возмущенный таким поворотом событий, Серов напомнил о том, что родился и рос в Николаеве, а его родня тут живет до сих пор.

«У мене ментальність українського хлопця. Я який був, такий і є. Моя рідня і досі живе в місті Миколаєві», - заявил исполнитель во время интервью, неожиданно перейдя на украинский.

При этом Серов пожаловался на то, что у него после 35 лет жизни в Украине нет даже звания заслуженного артиста. Певец подчеркнул, что он сформировался как артист именно в нашей стране, а также создал три коллектива, которые гастролировали по всей Украине, получил звание лауреата от Черновицкой филармонии, когда выступал на конкурсе в Ялте. Он считает, что в Украине больше ценят некоторых российских певцов, игнорируя его заслуги.

«Например, певец Александр Малинин имеет звание Народного артиста Украины. Вы знаете об этом? А на каком основании? Кто заслуживает этого звания? С какого боку Басков там? Эти люди никакого отношения к Украине не имеют, а я кое-что все-таки оставил. Я сейчас не хвастаюсь, нет! Я говорю только объективно. Я уважаю этих исполнителей, они профессионалы. Но, факт есть факт. Я 35 лет прожил в Украине, но у меня нет даже звания заслуженного артиста. Получается вот такая неэтичная неразбериха в этом вопросе. Но, я не огорчаюсь», - заявил артист.

Напомним, Серов внезапно перешел на сторону Украины, в Кремле такого не ожидали.

Как сообщала Politeka, расстрелянного под Москвой певца Серова везут в Киев, украинцы в бешенстве.

Также Politeka писала, что Александра Серова расстреляли под Москвой: появилось срочное обращение.