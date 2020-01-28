Известная украинская модель, «Мисс Украина Вселенная 2019» Анастасия Суббота похвасталась красивой внешностью, сделав селфи

Красотка сейчас находится на отдыхе за границей, откуда регулярно публикует яркие снимки, пишет Рoliteka.net.

Так, на одном из последних фото Анастасия предстала в наряде, сделанном и из фатина. Можно заметить большое декольте модели, однако это меньше всего привлекает взгляд. Превзойти такую девушку очень сложно.

Больше всего внимания притягивают красивые глаза Субботы и ее чарующая красота. Волосы девушка распустила, на лицо нанесла немного макияжа.

Анастасия приподнесла пальцы со светлым маникюром к лицу. Девушка приоткрыла губы и посмотрела в камеру.

За час пост "Мисс Украина Вселенная" собрал более 100 лайков и немного комментариев.

Пользователи сети выражали эмоции с помощью смайликов и писали комплименты украинской красотке. Люди даже признавались в любви знаменитости.

Всего сейчас на страницу девушки подписаны более 8000 пользователей сети.

Напомним, Анастасия Суббота поделилась фотографией, сделанной на Сейшельских островах.

Девушка позировала в топе и облегающих бриджах телесного цвета на фоне живописных холмов и озера. На ней солнцезащитные очки, а в руках красная плетеная сумка.

«Скелетик на Сейшелах», – подписала снимок красотка.

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На снимке модель позирует в одном нижнем белье крупным планом. При этом волосы Суббота решила распустить. Образ дополнила интересным ожерельем на шее. На фоне можно увидеть постель, а также стенку.

"Сонная, но счастливая", - подписала на английском пост Анастасия.

Напомним также, что Анастасия позировала в профиль. Суббота оказалась только в купальнике, оно и не удивительно, ведь какая одежда еще нужна для пляжа.

На фото можно оценить фигуру модели, а также длинные ножки. На фоне можно увидеть, предположительно Бург-эль-Араб, роскошный отель в Дубае.

Фанаты не успели оставить комментариев под снимком. Но фото собрало уже почти 200 лайков.

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