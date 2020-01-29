Американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками снимками с подготовки к выступлению на Суперкубке.

Фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. На одном из снимков певица изображена вместе с дочерью Эммой, которую она нежно называет Лулу. На других артистка в окружении балета репетирует или обсуждает выступление.

«Я люблю, когда Лулу навещает меня на репетициях…5 ДНЕЙ!!!!», - написала Лопес.

В комментариях к посту многие звезды и простые поклонники артистки написали, что не могут дождаться выступления.

«Я не могу дождаться этого представления!», «Не могу больше ждать», «Мы не можем дождаться, чтобы увидеть это представление!», «Ой так мило. Я так сильно тебя люблю. Вы собираетесь взорвать Суперкубок! Я не могу больше ждать», «Это будет эпично», - пишут фанаты.

Отметим, что на фото Лопес изображена без макияжа. Она одета в спортивную одежду, а волосы собраны в гульку.

Как известно, 2 февраля состоится финал Суперкубка по американскому футболу. Джей Ло пригласили выступить на нем вместе с Шакирой. Лопес призналась, что расплакалась после того, как узнала, что ее приглашают принять участие в этом шоу. Выступать на Суперкубке – это честь для любого артиста, поскольку Суперкубок считается одним из важнейших спортивных событий в США. Правда, из спортивного мероприятия он давно превратился в супершоу, цель которого поражать и удивлять зрителей.

Уже известно, что вместе с Джей Ло на Суперкубке выступят 24 танцора из колумбийской школы танцев. Они добавят в шоу певицы латиноамериканских ноток.

Напомним, что 50-летняя Дженнифер Лопес поразила внешностью в обычной жизни: «не узнать».

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