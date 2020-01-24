Красуня показала, як потрібно виглядати за 50

Латиноамериканська актриса Дженніфер Лопес, яка продовжує підкорювати Голлівуд у свої 50 років, показала, як виглядає у реальному житті без гриму і розкішних костюмів

Актриса, співачка і бізнесвумен Джей Ло опублікувала домашні фотографії на своїй сторінці в Инстаграме, а також деякі показали на її фан-акаунті шанувальники Лопес, передає Politeka(щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Дженніфер Лопес змушує заздрити 20-літніх її фігурі і силі волі. Вона часто ходить у тренажерний зал, займається танцями, співає і знімається. Її тіло – результат багатьох зусиль, і вартий того, щоб ним пишатися.

Актриса вкотре похвалилася ідеально підтягнутою фігурою і кубиками преса, вміло підкресливши свої форми нарядом — яскравими леопардовими лосинами і мінімалістичним кроп-топом.

Також вона показала обличчя без макіяжу сидячи в автомобілі. У 50 років Дженніфер Лопес виглядає просто бездоганно, практично залишаючись без зморшок.

Вона встигає не тільки стежити за собою, але і приділяти час своїм дітям, а також вести активне життя в соцмережах.

Більш того, раніше стало відомо, що Дженніфер Лопес збирається заміж за Алекса Родрігеса, який перед Новим роком зробив їй пропозицію руки і серця.

Вони разом вже відвідують світські вечори, беруть участь в зйомках, знімаються в рекламі і навіть з'являються на червоній доріжці.

Актриса вміло демонструє як жити на повну котушку, поєднуючи роботу, популярність і сім'ю.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дженніфер Лопес – співачка, актриса і бізнесвумен, яка часто виступає в ролі моделі. Вона часто знімається в рекламі одягу американських брендів і парфуму. Днями Лопес поділилася на своїй сторінці в соцмережі розкішними знімками у шкіряній спідниці на тлі Нью-Йорка.

«Поглине цю енергію Нью-Йорка!!! Мені сподобалося зніматися в моєму рідному місті для моєї першої кампанії з Coach. Нью-Йорк – місто, який завжди надихає і спонукає нас бути оригінальними!», – наголосила на своїй сторінці зоряна красуня.

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