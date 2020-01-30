Актеров популярного тележурнала "Ералаш" часто настигает совсем не веселая судьба

Сегодня стало известно о гибели 16-летнего актера популярного киножурнала "Ералаш". Однако этот случай трагической гибели является далеко не первым в истории журнала.

SM News приводит истории целого ряда актеров, которых настигла не веселая судьба.

Вера Иванко Девочка стала известна благодаря многим эпизодам журнала «Ералаш». Особую популярность ей принесла роль в эпизоде «Мамы нет дома». Вокруг трагической гибели юной актрисы ходило много слухов. В 2013 году Вера погибла на железнодорожных путях. Ей было всего 20 лет.

Алексей Фокин

Актер прославился не только благодаря «Ералашу», но и снялся во многих других советских фильмах. Настоящая популярность пришла после съемок фильма «Гостья из будущего». Отслужив в армии, актер устроился на работу в театр МХАТ, откуда был вскоре уволен. Позднее стало известно, что актер погиб во время пожара на квартире у друзей.

Антон Наркевич

Помимо Ералаша, актер снимался в нескольких популярных фильмах, но с профессией у него так и не сложилось. Какое-то время он поработал на телевидении, а потом ушел в банковскую сферу. В 2016 году он умер из-за сердечной недостаточности.

Николай Румянцев

Актер играл парнишку, за которым убирал квартиру сам Гоголь. Один из самых известных эпизодов. С карьерой актера у Николая, как у многих других детей, ему не повезло. После армии Румянцев работал слесарем, а в 2018 году на 55 году жизни его не стало.

«Мальчишки и девчонки, а также их родители…» — эту весёлую песню помнит наизусть каждый, чьё детство пришлось на 90-ые годы.

Детский юмористический киножурнал «Ералаш»,который каждый из нас смотрел с открытым ртом сидя у телевизора. Актеры, которые вызывали симпатию у многих из нас, уже давно выросли и вот как они выглядят и чем занимаются сегодня.

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